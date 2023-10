Cibo e abbigliamento, oggi al Boschetto il tradizionale mercato Oggi a Cesenatico si tiene un tradizionale mercato nelle vie di Boschetto e un mercatino dei produttori agricoli in piazza delle Conserve. Orari: 7-14 per il mercato, 7-13 per il mercatino. Prodotti vari, ortofrutta, abbigliamento, calzature, casalinghi. Acquistare direttamente dai contadini della zona.