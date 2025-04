Cibo e artigianato da tutta Europa da oggi a domenica nel centro storico

Da oggi a domenica in centro a Cesena si svolge la Mostra Mercato ‘Regioni d’Europa – Mercati Internazionali’, evento fieristico proposto da Fiva Confcommercio nel corso del quale sarà possibile gustare i migliori cibi italiani e non, scoprendo da vicino anche l’artigianato più ricercato.

"Questa dimensione internazionale e cosmopolita – spiega il presidente di Fiva Confcommercio cesenate e regionale Alverio Andreoli – è il tratto distintivo di una rassegna che è ormai divenuta un evento tradizionale del centro storico, nel cuore della primavera, e che polarizza il gruppo pubblico fornendo un’opportunità di piacere culinario, divertimento e socializzazione. Per l’intero week end la manifestazione si estenderà da piazza della Libertà interessando l’intero centro storico".

"Dopo l’ottima risposta di pubblico delle scorse edizioni – commenta il presidente Andreoli – viene dunque riproposto un evento incentrato sul cibo e l’artigianato di alta qualità, che sono elementi anche di carattere culturale e riflettono le tradizioni dei vari Paesi, presentate insieme, un’opportunità per conoscere e sperimentare nuove pietanze. Gli operatori che arrivano dall’estero sono felici di tornare o approdare per la prima volta nella platea cesenate, così come quelli delle altre regioni d’Italia. A beneficiarne è anche il commercio locale in sede fissa del centro storico che beneficerà del positivo afflusso. L’obiettivo principale della nostra manifestazione è proprio quello di rendere più attrattivo il centro storico con una rassegna di alto spessore internazionale".