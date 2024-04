Ciclabile di Diegaro, aggiudicati i lavori

Partirà entro il mese di giugno il cantiere per l’estensione della pista ciclopedonale da Diegaro a Torre del Moro nell’ambito della ‘Bicipolitana’. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Impresa Mattei – Lavori Edili e Stradali Srl di Verucchio per l’importo complessivo netto di 759.078,82 euro, annuncia l’amministrazione comunale.

"L’avvio di questo intervento – commentano gli Assessori ai lavori pubblici Christian Castorri e alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – rappresenta la prosecuzione di un progetto pensato, nell’ambito della Bicipolitana cittadina, per rendere possibili e con lo scopo di agevolare gli spostamenti tra Diegaro e Torre del Moro in piena sicurezza lungo un percorso dedicato. A fronte di un primo investimento di un milione di euro, con questo secondo importo finanziamo l’estensione della pista per ulteriori 1,2 chilometri. Opere come questa favoriscono gli spostamenti veloci e sostenibili di cittadini, studenti, sportivi, lavoratori e appassionati delle due ruote, e creano un’importante connessione tra i servizi più importanti presenti sul territorio".