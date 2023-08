Ciclabile, finiti i lavori Tratto da 220 metri

La pista ciclabile a lato della provinciale 10 Cagnona che da Gatteo porta fino al mare finalmente c’è. Ed è pronta all’uso la parte che riguarda il territorio di Savignano sul Rubicone, mentre l’altra parte è in territorio di San Mauro Pascoli.

Sono terminati i lavori di realizzazione del secondo tratto, circa 220 metri lineari di ciclabile nel Comune di Savignano. La porzione di pista ciclabile realizzata va dal ristorante Caterina fino alla rotatoria con la via San Giuseppe, a completamento di un intervento che si rivelerà importante per l’estate in corso.

I lavori si collocano all’interno di un percorso strategico per la mobilità lenta, che attraversa il territorio, partendo da Savignano sul Rubicone e arrivando al mare. L’opera rientra nel programma che da diversi anni lil Comune sta sviluppando per la messa in sicurezza delle reti viarie, a tutela degli utenti della strada, in particolare quelli più vulnerabili, pedoni e ciclisti.

Il ripristino è consistito nella sistemazione di fessurazioni, cedimenti della sezione stratigrafica, avvallamenti, e nella messa in sicurezza generale della ciclabile. Ai 265mila euro finanziati per 165mila euro dall’Unione Europea, e 100mila dal bilancio comunale, linea di finanziamento NextGenerationEU, si aggiungono 20mila euro dal bilancio comunale, per un investimento di 285 mila euro. Dice il sindaco Filippo Giovannini: "Parallalmente a strade e scuole, piste ciclabili e percorsi protetti sono sempre tra le priorità di questa amministrazione. Una città attrezzata deve offrire ai suoi cittadini la possibilità di muoversi in bicicletta e Savignano ha già realizzato questi percorsi sulla provinciale Gatteo e su via Togliatti.

A breve partiranno i lavori del tratto di ciclabile in Cappona Rurale, 1 tratto. La connessione fra il centro e i quartieri è fondamentale per poter percorrere il territorio comunale in sicurezza a piedi o sulle due ruote".

Ermanno Pasolini