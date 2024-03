Ciclismo, le nuove leve della Fiumicinese: "Pronti a una brillante stagione nel 2024"

Presentate le nuove squadre 2024 della Fiumicinese presso la sede dello storico sponsor Fait Adriatica. È stato dato il via al 60° anno di attività, presenti il presidente Rino Sarpieri, lo staff tecnico coordinato dal team manager Christian Zamagni, oltre a Doriano Montanari, presidente del Comitato Provinciale Forlì-Cesena, Barbara Gamberini del Comitato provinciale Federazione Ciclistica Rimini, e Davide Cassani, presidente dell’Apt dell’Emilia Romagna.

La società ha confermato le squadre per il 2024 con ben 17 atleti della categoria Allievi, diversi dei quali avevano già gareggiato nelle categorie Giovanissimi.

La Fiumicinese ha anche riconfermato la squadra femminile Esordienti e, in totale, saranno avviati al ciclismo 35 ragazzi e ragazze fra i 6 e i 12 anni, per la categoria Giovanissimi.

Per l’occasione sono stati presentati anche i nove direttori sportivi delle varie categorie (Gianluca Maffi, Massimiliano Monti, Christian Pepoli, Luca Zoffoli, Matteo Angelini, Marco Soccodato, Christian Zamagni, Marco Baldacci, Gitana Grudoyte), gli allenatori (Valentina Metalli e Matteo Vasciaveo), gli accompagnatori (Bruno Merciari, Loris Senni, Ercole De Carli e Alessandro Berardi) e i due direttori di corsa, Tonino Buda e Matteo Lasagni.

Per il 2024 la società ha programmato sette manifestazioni con dodici corse fra Savignano sul Rubicone, Fiumicino e San Mauro Pascoli. La prima della stagione sarà il 1 aprile, Pasquetta, a San Mauro Pascoli in collaborazione con Ecology Team e in gara ragazzine e Allievi. Alla presentazione c’erano anche Filippo Giovannini, sindaco di Savignano sul Rubicone, e il vicesindaco e assessore allo sport Nicola Dellapasqua

"È bellissimo vedere un gruppo così coeso e compatto, un esempio di sport per tutta la nostra comunità, la Valle del Rubicone e in generale per il mondo ciclistico – hanno detto –. La Fiumicinese è una delle nostre società ciclistiche storiche più blasonate con i suoi 60 anni di esperienza nel mondo ciclistico".

"Il 2023 è stato per tutti i nostri ragazzi una stagione ciclistica ricca di soddisfazioni e di divertimento – ha detto il presidente Rino Sarpieri –. Mi auguro di ripetere e migliorare quella targata 2024. A fine stagione è in programma una grande festa per celebrare i 60 anni di vita della società e raduneremo tutti coloro che hanno vestito la nostra maglia giallo nera in questo lungo lasso di tempo che ha lanciato in orbita tanti campioni".

Ermanno Pasolini