Ciclista 59enne cade: salvato con l’elicottero

Il Soccorso Alpino ieri pomeriggio è intervenuto per prestare soccorso ad un biker caduto su sul sentiero 323 sopra Premilcuore. Due squadre hanno posizionato l’infortunato su barella un 59enne residente a Cesenatico. Il biker a seguito della caduta, avvenuta lungo il sentiero in discesa, ha riportato un trauma al ginocchio e al polso oltre a varie escoriazioni. Per l’evacuazione è stato attivato EliRavenna che ha verricellato il paziente per trasportarlo al Trauma center di Cesena.