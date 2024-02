Ciclista investito, preso il pirata della strada: incastrato dalle telecamere

Cesena, 18 febbraio 2024 – Dopo una ventina di giorni di minuziose ricerche, la Polizia Locale di Gambettola ha rintracciato il pirata della strada che nella tarda mattinata del 25 gennaio, dopo essere entrato in collisione con una persona in bicicletta, era fuggito.

Chi guidava la bicicletta, era caduto rovinosamente a terra, si era rotto uno zigomo e aveva avuto qualche decina di giorni di prognosi. Chi guidava l’auto, anziché chiamare i soccorsi come implorato da chi urlava per il dolore, facendo finta di voler spostare l’auto, si è reso irreperibile dandosi alla fuga.

La Polizia Locale di Gambettola aveva iniziato le indagini, con l’auslio anche di alcune telecamere di videosorveglianza della zona, fino ad arrivare a stabilire il modello dell’auto e di particolari. Gli agenti hanno rintracciato quella coinvolta nell’incidente, individuando con certezza il pirata della strada.

Ora la persona ferita potrà ottenere il risarcimento per le lesioni subite e per le terapie necessarie e il pirata, avrà la sospensione della patente, con decisione del Prefetto, fino a 5 anni e la reclusione con decisione del giudice fino a tre anni. Senza la fuga non avrebbe rischiato nemmeno un giorno di sospensione.