Ciclisti furiosi a Gatteo: "Strada piena di buche"

Fioccano a iosa le proteste per le buche che si trovano nella rotonda a Gatteo, accanto al casello Valle del Rubicone dell’A14, inaugurata il 7 agosto 2015. Sono soprattutto i ciclisti a lamentarsi in quanto tutto attorno alla rotonda inperano le buche a causa delle quali chi la percorre in bicicletta rischia di cadere e molti preferiscono scendere e farla a piedi, con la paura però di essere travolti da auto e camion in quanto trattasi di un luogo dal traffico intensissimo. Ma tutta la provinciale 33, dal cavalcaferria fra Savignano sul Rubicone e il mare, compreso l’innesto nella rotonda dell’Oikos nella località balneare, è ridotta ormai in uno stato pietoso con il limite dei 70 km/h anche se è già pericoloso percorrerla ai 60 km/h rischiando, come è già successo più volte, di finire nel fossato a est oppure a ovest dentro il fiume Rigossa.

Da tempo gli utenti della provinciale 33 protestano e non solo i ciclisti. Ogni tanto viene messa qualche toppa di catrame, ma alla prima pioggia salta via tutto e la situazione peggiora. Sicuramente un intervento dovrà essere fatto entro breve tempo per permettere poi ai grandi appuntamenti con le corse ciclistiche di primavera di poter svolgersi senza che i partecipanti debbano incorrere in pericolosissime cadute. Ma non ci sono solo quelle manifestazioni sportive. A protestare sono soprattutto i ciclisti che appena ci sono un sabato e una domenica di tempo buono iniziano ad allenarsi percorrendo chilometri dal mare alla collina fino al crinale appenninico per essere poi pronti per le corse e le manifestazioni dei prossimi mesi.

Una situazione che, come ci hanno detto decine di ciclisti e di gruppi, va risolta nel più breve tempo possibile e non solo per la loro incolunità, ma anche di coloro che viaggiano in auto e percorrono la provinciale 33 per recarsi al mare e anche nel grande centro commerciale Romagna Shopping Valley di Capanni in territorio di Savignano sul Rubicone.

Altre buche pericolosissime che ci sono state segnalate si trovano nella grande rotonda e anche prima e dopo a Savignano sul Rubicone sulla via Emilia che collega Cesena a Rimini, a Gatteo e al mare e a Borghi e Sogliano. In questo caso il tratto della via Emilia, cinque chilometri, dalla storica frazione di San Giovanni in Compito al confine con Santarcangelo di Romagna, che sopporta un traffico di 40mila veicoli al giorno, dal 2022 è passata dall’Anas alla competenza del Comune di Savignano sul Rubicone, al quale adesso spetta l’intervento.

Ermanno Pasolini