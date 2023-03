Ciclo di incontri per albergatori su marketing e comunicazione

I giovani albergatori di Adac Federalberghi (foto) e il Consorzio Cesenatico Holidays hanno organizzato un ciclo di incontri per i titolari ed i gestori di hotel, con la collaborazione di Metodo71. I prossimi incontri si terranno nelle mattinate di domani e del 23 marzo, dalle 9.30 alle 13, nella sala riunioni dell’associazione, in via Mazzini.

Ogni incontro sarà introdotto da Matteo Buda di Romagna Banca che affronterà il tema del credito agevolato e le opportunità offerte da Pnrr e Por-Fesr, delle policy del credito, delle nuove regole europee e il rapporto tra banca e impresa. Le sessioni formative invece verteranno su competenze ed obiettivi specifici che sono alla base della professionalità di ogni albergatore. Ogni incontro ha infatti intenti ben precisi con un obiettivo finale condiviso, ovvero fornire nuove idee e nuovi modelli di marketing per presentare anche una visione del turismo e per essere, come albergatori, più forti e competitivi, in un mercato sempre più complesso.

Il seminario di domani mattina sarà tenuto da Canzio Panzavolta e verterà sul controllo di gestione, un’attività importante perché permette di analizzare dati e risorse e di capire come impiegarle nel modo più adeguato per il raggiungimento degli obiettivi operativi, monitorando e tenendo sotto controllo costi fissi e variabili, il controllo della saturazione e l’analisi dei costi per camera e per persona. Il 23 marzo sarà la volta di Carolina Raimondi, che introdurrà un argomento del mondo virtuale della comunicazione, lo storytelling, uno strumento efficace per le aziende poiché è capace di accendere l’immaginazione e le emozioni di chi ci ascolta.

g.m.