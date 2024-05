Cicloevento, il villaggio dedicato alle 2 ruote

La fiera internazionale Cicloevento a Cesenatico torna in piazza Andrea Costa, lo spazio che gli compete e dove è nata negli anni Novanta. Dopo essere stata annullata lo scorso anno a causa dell’alluvione e l’anno precedente essere stata spostata in via Litorale Marina dove c’è la sede della società sportiva Fausto Coppi, si torna alla versione originale che è sempre stata molto apprezzata. In cabina di regia ci sono Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, riunite in un consorzio. Nella cornice del Grand Hotel e del grattacielo di Cesenatico, si vedranno e si potranno toccare con mano le ultime biciclette, gli accessori e le "invenzioni" più recenti legate alle due ruote a pedale. L’appuntamento è venerdì e sabato prossimi.

È un grande villaggio esteso oltre 20.000 metri quadrati, di cui 2.000 metri quadrati coperti, che oltre a piazza Costa occupa anche parte del lungomare viale Carducci e la prima parte di viale Roma. Sono 50 le aziende espositrici, in rappresentanza dei marchi più prestigiosi che producono e commercializzano biciclette, accessori, manubri, ruote, cambi, caschi, occhiali, selle, abbigliamento tecnico, integratori alimentari, sistemi antifurto, riviste specializzare e altri prodotti. Tra le aziende più importanti: Gobik, Abus Italia, Cicli Neri, Garmin Italia, Vittoria, Carrera, Luxottica, Salice Occhiali, Look Italia, Somec, Selle Italia, Moa Sport, Enervit, Colnago e Cipollini. Fabrizio Albertini, esponente di Confesercenti e presidente di Cicloevento, crede nella ripartenza: "E’ un appuntamento immancabile per gli appassionati di ciclismo, siamo giunti alla ventisettesima edizione della Fiera Internazionale del cicloturismo ed ospitiamo cinquanta fra le più importanti aziende italiane e straniere, impegnate a proporre tutto quanto è necessario per praticare questo sport".

Lucio Sacchetti, storica colonna di Confartigianato e vicepresidente di Cicloevento, è molto motivato: "Per la fiera le due associazioni che hanno costituito il consorzio, collaborano con la Fausto Coppi e l’Amministrazione comunale. L’abbinamento con la granfondo Nove Colli è vincente e l’expo è un buon volano per il turismo e le aziende di Cesenatico in genere".

internazionale aprirà i battenti la mattina di venerdì 17 maggio e rimarrà aperta al pubblico sino alle 23; sabato 18 maggio i cancelli apriranno alle 9.30 e si chiuderà alle 22. L’ingresso è sempre gratuito. Come antipasto giovedì in piazza Andrea Costa si aprirà il "Villaggio corsa" con la consegna dei pacchi gara agli iscritti alla Nove Colli. Fra gli eventi da segnalare venerdì pomeriggio la realizzazione di tre esibizioni di freestyle, con la partecipazione di Alessandro Barbero.

Giacomo Mascellani