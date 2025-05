Cicloevento, la lunga volata della Nove Colli

Oggi si iniziano a montare gli allestimenti della fiera internazionale Cicloevento. In piazza Andrea Costa, sul lungomare di Cesenatico, si organizza il ’grande circo’ dove venerdì 16 e sabato 17 maggio si terrà l’evento. Dagli anni Novanta ad oggi, questa è la manifestazione centrale della settimana del ciclismo, che culminerà domenica con la granfondo Nove Colli. L’organizzazione è a cura del consorzio Cicloevento formato da Confesercenti e Confartigianato di Cesenatico, unite nel voler portare in riviera il meglio delle due ruote a pedale e dei prodotti dedicati ai ciclisti. Fabrizio Albertini, presidente del consorzio, sottolinea il valore economico della fiera: "Maggio è il mese della promozione turistica e sportiva, in cui Cesenatico ospita eventi di livello nazionale ed internazionale di grande richiamo. Lo sport è un importante strumento di promozione e la città investe molto in questo settore, per avere presenze turistiche anche in bassa stagione. Inoltre le attività sportive sono fondamentali per il benessere e la salute delle persone. In questo contesto la fiera internazionale del ciclismo svolge un ruolo importante, è un’attrattiva per gli appassionati di ciclismo che vogliono trascorrere delle piacevoli giornate al mare ed è un intrattenimento per coloro che avevano già deciso di raggiungere Cesenatico per partecipare alla Nove Colli. Cicloevento è un momento di festa agganciato a tutto ciò che si sviluppa attorno alle due ruote a pedale, perchè lo sport non è soltanto agonismo e competizione, ma è felicità e star bene, per una migliore qualità della vita". Lucio Sacchetti, imprenditore e personaggio di sport, nel suo ruolo di vicepresidente di Cicloevento, annuncia un’edizione importante: "E’ significativo il fatto che prestigiose aziende e grandi marchi che producono biciclette e accessori per ciclisti, siano presenti alla nostra fiera. Questo evento è una vetrina per oltre 50 marchi che presentano a Cesenatico le novità ai partecipanti alla Nove Colli provenienti da tutta Italia e dall’estero ed ai tanti romagnoli appassionati di ciclismo. Per le aziende artigiane che producono e commercializzano, è un grande appuntamento per far vedere l’evoluzione del nostro made in Italy. Da imprenditore artigiano, fa piacere la presenza di aziende che rappresentano delle eccellenze a livello internazionale e con qualità al top. Noi come Confartigianato abbiamo sempre creduto in questa manifestazione e siamo felici di continuare a proporla in un clima di festa". La fiera internazionale è un grande villaggio esteso oltre 20.000 metri quadrati, di cui 2.000 metri quadrati coperti, che oltre a piazza Costa occupa anche parte del lungomare viale Carducci e la prima parte di viale Roma.

Giacomo Mascellani