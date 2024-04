"Ciclopedonale, altro che sicurezza in bici"

SAVIGNANO

"Nei tanti lavori di fine legislatura, la Giunta Comunale, si farà vanto della nuova ciclabile San Giovanni-Cesare". Questo l’oggetto della critica mossa da Veniero Pasolini, segretario responsabile della Lega Romagna Valle del Rubicone: la pista ciclopedonale regalata al Comune insieme alla rotonda in cambio del permesso per la costruzione di un grande centro commerciale.

"Dalla nuova rotonda parte un percorso che per un lungo tratto è delimitato con una riga arancio e il simbolo della bicicletta, posto sulla strada che fiancheggia la via Emilia – continua –. Sono stati chiusi due o tre accessi, ma ne rimangono comunque altri. Ora chi proviene dalla via Emilia, per immettersi in via Spazzoli, deve per forza incrociare la ciclabile. Se passa un ciclista, in ora di punta per il traffico sulla Emilia, l’automobilista deve dare la precedenza alla bicicletta, bloccando la circolazione o la bicicletta deve dare la precedenza alla vettura? Era meglio prima, almeno la bicicletta procedeva lungo il marciapiede, visto che in quel tratto sono rari i passi carrai, ed era distante dall’ingresso delle vetture provenienti dalla statale. Sicurezza? No".

"I ciclisti sono, ovviamente, in difficoltà – prosegue Pasolini – perché le dimensioni sono ridotte e tranne alcuni rari tratti è impossibile l’incrocio tra bici e bici e anche tra bici e pedoni. Per cui si assiste quotidianamente a ciclisti che circolano sulla strada anziché sulla pista a loro riservata, con grave pericolo per la loro incolumità".

"È semplice fare come si è fatto sino ad oggi a Savignano – rincara –. Si prende un metro di strada si restringe la carreggiata alle vetture e si sbandiera la messa in sicurezza di chi va in biciletta. Ciclabili, ciclabili, ciclabili, si vanta la Giunta Giovannini, quasi 30km. Ma quanti di questi sono effettivamente utilizzabili dalla signora Maria che va a fare spesa in bicicletta, senza rischiare di cadere o di essere investita in un attraversamento?".

"Se si vuole che i cittadini facciano uso dei mezzi ecologici – conclude – devono essere progettati percorsi che non necessariamente seguano le strade, ma anzi dove possibile siano distanti. Oltre al fatto che respirare gli scarichi delle auto non fa bene".

Ermanno Pasolini