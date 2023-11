"Ciclopedonale. Borgo delle Rose in grande ritardo"

"La ciclopedonale Borello-Borgo delle Rose? Anni di attesa per soli 650 metri" attacca Fabio Biguzzi, consigliere comunale della Lega, contestando i ritardi dell’amministrazione comunale nella realizzazione del progetto. L’ok al progetto risale all’agosto 2022, l’inizio lavori annunciato per la primavera 2023: "Delusa anche questa promessa, il 29 giugno scorso è stata approvata all’unanimità, in Consiglio comunale, una mozione del Gruppo Lega dove si impegnava la Giunta a realizzare con urgenza uno studio di fattibilità e di progettazione per istituire il senso unico nel tratto urbano di via Casalbono, dal primo incrocio al secondo incrocio con via Linaro, e conseguente obbligo di svolta a destra per i residenti che scendono da via Casalbono" La Lega chiedeva anche lo spostamento del capolinea 93 dei bus da via Calatafimi a Borello a via Casalbono a Borgo delle Rose e, infine, di informare il Consiglio comunale sull’avanzamento di questi nuovi interventi. "I lavori annunciati e promessi non sono iniziati – prosegue Biguzzi – non si hanno notizie certe sull’avvio del cantiere nè sugli altri impegni assunti dalla Giunta Lattuca a fine giugno. Di qui, la presentazione di una nuova interrogazione per chiedere spiegazioni e la constatazione della lentezza per non dire dell’incapacità dell’amministrazione comunale di passare dalle promesse e dalla propaganda ai fatti. Non ci sono giustificazioni che tengano: invece di autocelebrarsi, la Giunta a guida Pd avrebbe potuto recitare un mea culpa, chiarendo pubblicamente di non essere ancora in grado di realizzare quest’opera".