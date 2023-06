Cicloturista muore dopo tre giorni di agonia

Un cicloturista di 78 anni ha perso la vita dopo tre giorni di agonia a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio. L’uomo, Ornello Mambelli, era in sella alla sua bicicletta ed è rimasto vittima di una brutta caduta in collina. Era uscito in bici assieme ad un amico, e all’improvviso è caduto rovinosamente a terra senza il coinvolgimento di altri mezzi, una caduta accidentale non causata da malori. I due cicloamatori si trovavano nel territorio di Roncofreddo, nella frazione di Diolaguardia. L’anziano è apparso subito grave e l’amico ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare. E’ stato ricoverato in gravi condizioni al Bufalini ma purtroppo non ce l’ha fatta.