Ciclovia del Pisciatello Bonaccini e Gozzoli in tandem verso il traguardo

di Giacomo Mascellani

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ieri ha tenuto a battesimo la Ciclovia del Pisciatello, la pista ciclabile e pedonale che collega Cesena e Cesenatico, con un percorso immerso nel verde già in larga parte fruibile e utilizzato da cittadini e turisti. Nelle campagne di Cesenatico, recentemente è stato installato il terzo ed ultimo ponte che da via del Mulino consente il transito in direzione di via Torri e via Pisciatello all’altezza della frazione di Bagnarola al confine con Cesena. In precedenza la ditta Sistem aggiudicatrice dell’appalto aveva realizzato altre due passerelle ciclopedonali, una sul corso d’acqua Olca e l’altra sul fiume Pisciatello. Si tratta di nodi importanti e strategici per il completamento dell’intera opera, in cui una grande attenzione è stata rivolta anche per quanto riguarda il verde pubblico, con l’implementazione del progetto originario che porterà alla piantumazione di oltre 2mila nuove piante tra alberi e siepi. Siamo veramente alle rifiniture finali ed il piano nel suo complesso prevede la realizzazione di 8 chilometri e 300 metri di percorso, da aggiungere ai 6 chilometri e 700 metri già esistenti, per un totale di 15 chilometri. L’investimento è di 1 milione e 80mila euro, di cui 680mila coperti dal comune di Cesenatico e 400mila euro stanziati dalla regione Emilia-Romagna.

Una delegazione di cittadini ieri pomeriggio ha percorso il tratta da via Cantalupo fino a via Campone insieme al sindaco Matteo Gozzoli, per incontrare Bonaccini in un tratto della ciclovia a Sala. Insieme a sindaco e presidente erano presenti anche la consigliera regionale Lia Montalti, gli assessori Jacopo Agostini, Gaia Morara e Mauro Gasperini; i consiglieri comunali Valentina Montalti, Greta Passanese e William Spinelli.

Il presidente Bonaccini, impegnato in incontri e sopralluoghi nei territori e nelle aziende romagnole colpite dall’ultima alluvione, davanti ad un folto gruppo di appassionati ciclisti, ha espresso una grande soddisfazione per questa opera: "Oggi è un giorno importante ed il merito è dell’amministrazione di Cesenatico che ha portato a termine questo progetto per collegare due città importanti. L’Emilia-Romagna è la regione d’Italia con il maggior numero di piste ciclabili in rapporto alla popolazione ed in futuro continueremo a realizzarne, perchè la mobilità sostenibile è un obiettivo da raggiungere. Contestualmente portiamo avanti l’aspetto sportivo, per gli appassionati di ciclismo, con tante iniziative importanti, come il Giro d’Italia e il Tour de France, ma anche inerenti il turismo visto che i bike hotel stanno aumentando. La mobilità sostenibile è importante anche per il benessere e la salute delle persone, ma anche delle nostre tasche, visto quanto costano alla sanità gli obesi e le persone con problemi legati alla cattiva alimentazione e alla sedentarietà".

Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto dei lavori: "Per prima cosa esprimo la più grande solidarietà a tutte le persone della nostra regione colpite dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Abbiamo visto immagini dure, scene davanti a cui è impossibile rimanere indifferenti. Vorrei che l’abbraccio di Cesenatico arrivasse a tutti loro. Con questa inaugurazione vogliamo dare un segnale, con un percorso sostenibile che abbatte emissioni ed inquinamento. Sono molto felice di questa ciclovia e ringrazio il presidente Bonaccini per essere stato con noi. Tengo molto a quest’opera e vedere cittadini e turisti che già la utilizzano mi si riempie il cuore di gioia; i nostri tecnici comunali hanno fatto un ottimo lavoro".