Ciclovia della Rigossa: ci siamo. Un milione di euro dalla Regione

La Ciclovia della Rigossa diventa realtà. La Regione ha infatti finanziato con oltre 1 milione di euro, il progetto della nuova ciclovia fortemente voluto dagli amministratori della riviera e dell’entroterra. Si tratta di un nuovo percorso ciclabile e pedonale della lunghezza di 24,5 chilometri, che dal mare collega Cesenatico con i Comuni di Gatteo, Gambettola, Longiano, Montiano e Roncofreddo. L’opera prevede un investimento di 1,8 milioni di euro: oltre al corposo finanziamento proveniente da Bologna, con un inserimento della restante cifra dai bilanci di Cesenatico e delle cittadine coinvolte nella Valle del Rubicone si prevede di iniziare i lavori entro il prossimo anno.

Nell’idea degli amministratori c’è la volontà di far diventare la Ciclovia una risorsa preziosa di mobilità sostenibile, per dare ai cittadini residenti ed ai turisti una nuova grande occasione di fare sport e attività all’aria aperta, offrendo un ulteriore servizio gratuito e aperto a tutti, per coloro che desiderano abbinare le giornate libere e le vacanze al mare con l’attività fisica.

Dopo il progetto della Ciclovia del Pisciatello, che presto sarà riaperta in seguito ai danni dello scorso mese di maggio causati dall’alluvione, si aggiunge così un nuovo percorso verde e immerso nelle campagne del comprensorio di Cesena, per dare ulteriore impulso alle attività centrate sul benessere fisico all’aria aperta. Gli appassionati di podismo, di ciclismo e di mountain bike, in questo progetto condiviso dall’Unione Rubicone Mare con tutti i Comuni coinvolti dal passaggio del torrente Rigossa, troveranno un altro piccolo paradiso. In una nota il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli sottolinea l’ottimo lavoro dei tecnici comunali.

g.m.