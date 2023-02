Ciclovia, è stata installata la prima passerella

di Giacomo Mascellani

Presto sarà ultimata la Ciclovia del Pisciatello, l’opera strategica che collega Cesenatico e Cesena con un percorso ciclopedonale già in larga parte fruibile e utilizzato da cittadini e turisti.Venerdì la ditta Sistem ha installato una passerella per consentire l’attraversamento a piedi e in bicicletta sul corso d’acqua Olca, che rappresenta uno snodo importante e strategico per i lavori dell’importante opera pubblica. Le altre due passerelle necessarie verranno posizionate sul Pisciatello, l’affluente di sinistra del fiume Rubicone, di cui una in corrispondenza del Mulino di Villalta. Queste opere saranno eseguite in pochi giorni, entro il mese di febbraio, salvo contrattempi dovuti alle condizioni meteo.

A partire da domani le maestranze saranno in azione anche per la piantumazione di siepi e alberi, nel tratto che va dalla rotonda della Gnaffa, a Sala, fino a via Cantalupo, la strada presente nelle frazioni di Borella e Bagnarola. Alla fine dello scorso mese di settembre, la ditta che ha in appalto il progetto, aveva completato il muro di contenimento nello snodo del percorso in via Campone Sala e contestualmente aveva predisposto anche gli argini e le passerelle, per consentire i passaggi in sicurezza.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di 8 chilometri e 300 metri di pista, che si aggiungono ai 6 chilometri e 700 metri già esistenti. La Ciclovia del Pisciatello che unirà i due principali comuni del comprensorio, una volta terminati i lavori, avrà dunque una lunghezza di 15 chilometri, dove podisti e ciclisti potranno raggiungere Cesenatico e Cesena, passando dalle frazioni e dai quartieri delle campagne, in sicurezza, immersi nel verde e lontani dal traffico automobilistico della via Cesenatico.

In novembre 2021 era stato inaugurato il primo tratto da 3 chilometri e 750 metri che collega Sala a Macerone ed in seguito è stato completato anche il tratto dalla rotonda della Gnaffa, sempre a Sala, fino a Via Canale Bonificazione. Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto dei lavori: "Abbiamo avuto dei ritardi per la consegna delle materie prime, ma il progetto va avanti. La realizzazione della passerella sull’Olca è un passo importante e la collauderemo in tempi brevi, così come siamo pronti a continuare anche con gli altri due passaggi sul Pisciatello. Il percorso è già in buona parte fruibile". Il progetto ha un costo totale di 1 milione e 80mila euro incluse le spese per gli espropri dei terreni, di cui 400mila sono coperti da un contributo della regione Emilia-Romagna e 680mila dal Comune di Cesenatico.