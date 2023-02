Ciclovie, premiazione a Cesena

di Luca Ravaglia

Dalla Maglia Rosa del Giro d’Italia, all’appassionato alla scoperta del nostro territorio pedalando. In meno di un mese, dal 14 maggio al 4 giugno, il nostro territorio ospiterà prima il passaggio della principale corsa a tappe nazionale e poi l’Oscar italiano del cicloturismo.

In quest’ottica ieri mattina a Milano, nell’ambito della Bit (Borsa italiana del turismo), è stata presentata l’ottava edizione del premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. Con l’evento di ieri si sono aperte le candidature per le regioni, che avranno tempo fino al 14 maggio per proporre, ognuna, fino a due percorsi. Il premio verrà poi assegnato a Cesena, in una location ancora da definire, probabilmente piazza della Libertà, durante una tre giorni dedicata al settore e in programma dal 2 al 4 giungo. Sarà l’occasione per effettuare una sorta di passaggio di consegne, visto che lo scorso anno ad aggiudicarsi il titolo era stato proprio il nostro territorio con l’itinerario abbinato al Gran Tour della Vallata del Savio. Ad aprire gli interventi di ieri è stato il ministro dello sport Andrea Abodi: "È gratificante – ha sottolineato - vedere così tanti territori italiani contendersi questo ambito premio. Questa vivacità progettuale rappresenta un ulteriore sprone per tutti gli enti a intervenire sulla propria rete per migliorare e ampliare la viabilità ciclopedonale. Il Governo sarà sempre più parte attiva con l’attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana ed extraurbana, fornendo un ottimo contributo allo sviluppo della ciclabilità finalizzata alla mobilità sostenibile, al turismo lento e alla pratica sportiva delle varie discipline del ciclismo".

Dopo gli interventi di Ludovica Casellati, presidente della giuria e ideatrice del premio, di Marina Lalli, presidente Federturismo Confindustria e dell’assessore reginale al turismo Andrea Corsini, la parola è passata ai rappresentanti cesenati, il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora alla mobilità Francesca Lucchi.

Argomento della discussione è stato ovviamente il territorio destinato a ospitare l’evento, dalla rete di piste ciclabili della ‘Bicipolitana’ a tutti gli itinerari paesaggistici: "Vi accoglieremo a braccia aperte, mostrandovi la Biblioteca Malatestiana e accompagnandovi dal mare fino alla montagna. Il territorio cesenate è un gioiello. Anche per chi ama visitarlo in bici".