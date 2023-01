Cifarelli e Capiozzo inaugurano il Jazz Club

Il Gigi Cifarelli & Chicco Capiozzo Trio questa sera inaugura la stagione del Jazz Club al Jam Session di Cesenatico, che ogni mercoledì proporrà concerti con musicisti di spessore. Pronti via, già stasera il pubblico avrà la possibilità di apprezzare le performance di Cifarelli, chitarrista ed cantante dotato di grande verve ed energia musicale, capace di spaziare dal jazz al funky ed anche al pop, suonando anche con Mina e Renato Zero. In carriera dagli anni ’80 ad oggi ha sviluppato un’intensa attività concertistica in Italia ed in Francia e ha pubblicato dischi di successo. Recentemente ha realizzato un progetto dedicato a George Benson, proposto per uno spettacolo benefico e presentato in seguito a Torino al ’Gruvillage Festival’, in cui ha aperto la serata del concerto di Dennis Chambers ed Eric Mariental.

Christian ’Chicco’ Capiozzo, figlio d’arte ed erede artistico del mitico fondatore degli Area Giulio Capiozzo, ha conquistato platee anche a livello internazionale, grazie al suo modo personale di interpretare il ruolo della batteria non solo come strumento ritmico, ma anche melodico. Ha registrato e si è esibito in tour con personaggi del calibro di Jimmy Owens, Pee Wee Ellis, Enrico Rava, Tony Scott, Jarrod Lawson e Mario Biondi.

Cico Cicognani è invece uno dei bassisti italiani più ricercati e virtuosi, che si è anche distinto suonando in concerti con delle star del pop, come la compianta Whitney Houston e la grande Laura Pausini, oltre a collaborare con i Jesto Funk.

Il prossimo appuntamento del Jazz Club al Jam Session è in programma mercoledì 11 gennaio, quando sul palco si esibiranno dal vivo la cantante Lisa Manara ed il chitarrista Aldo Betto.

Giacomo Mascellani