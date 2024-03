Cimatti racconta Battiato

Questa sera alle 21,30 al Voxel, locale underground di Vicolo dell’Orto, Max Cimatti racconta Franco Battiato, con il monologo "E ti vengo a cercare". Cimatti, nato a Ravenna nel 1971, è un cantastorie del nostro tempo e ha fatto della sua capacità affabulatoria una professione a tempo pieno. Da poco più di tre anni infatti, porta le sue narrazioni nei locali, nelle piazze, nei teatri della Romagna e nelle Marche, dove ha scelto di vivere, insieme alla compagna in una casa immersa nella natura per dedicarsi interamente alla scrittura. È autore di racconti apparsi in varie antologie, vincitore di concorsi letterari. Coach e docente di scrittura creativa è abile anche nella narrazione orale, attraverso monologhi in cui racconta storie di personaggi ed eventi riletti da un punto di vista inedito, originale ed emozionante. Il Battiato che Cimatti racconterà, anche ascoltandone la sua musica, è per larga parte inedito e riguarda la sua poetica, gli studi esoterici, il suo approccio spirituale, il rapporto con la morte. Dal punto di vista musicale, il monologhista dirà di quanto sia stata importante per il cantautore siciliano la sperimentazione nell’arte e nella vita, passando dall’elettronica al pop, dal rock progressivo all’avanguardia colta, dalla musica leggera alla classica, dalla musica etnica alla lirica.

r.c.