Cimitero monumentale, cerimonia a Crocesanta

Oggi, al cimitero di Crocesanta, località di campagna situata qualche chilometro a nord-est di San Piero in Bagno, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione della targa col riconoscimento di Cimitero storico e monumentale. Si tratta di uno dei vari cimiteri dismessi, ormai da vari anni, in territorio di Bagno di Romagna, cui è riservata una costante e encomiabile opera di manutenzione da parte di volontari e associazioni. Il ritrovo è per questa mattina, alle 10, in località Sega di Crocesanta. Dopo l’iniziativa di maggio scorso, messa in campo con Altrove Teatro dal Vero di Cesena, continua dunque il progetto di valorizzazione della struttura cimiteriale, promosso dal Comune di Bagno di Romagna e associazione Tra Monti e Valli, con la collaborazione del Faro di Corzano, Asilo delle Grazie, Cai di Cesena e altre associazioni.

Il programma della giornata, dopo il ritrovo dei partecipanti alla lodevole iniziativa in località Sega, prevede la partenza, a piedi, con destinazione il cimitero di Crocesanta percorrendo il cosiddetto anello di Crocesanta. L’organizzazione consiglia ai partecipanti di munirsi di calzature adeguate a un percorso di campagna. Seguirà, alle 10,15, la cerimonia di inaugurazione della targa, poi ci sarà il momento della presentazione del progetto di valorizzazione della struttura cimiteriale, la visita guidata al cimitero stesso, oltre al percorso di una parte dell’anello di Crocesanta. Interverranno il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e la vicesindaca Claudia Mazzoli, oltre ai rappresentanti della associazioni promotrici dell’iniziativa.

gi. mo.