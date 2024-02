Cimitero urbano e rurali, lavori da 400mila euro

Dal 2019 ad oggi i l’amministrazione comunale ha investito oltre 400 mila euro (200 mila euro destinati alla manutenzione ordinaria e altrettanti a interventi straordinari) a favore dei cimiteri cittadini in opere riguardanti il rifacimento delle pavimentazioni, abbattimento delle barriere architettoniche e rimozione di qualsiasi altro ostacolo che potrebbe generare situazioni di pericolo per chi presenta problemi di deambulazione, sistemazione di cancelli e di infissi, ripristino di sottoservizi, tinteggiature e lavori di riparazione.

"Nel corso di questi anni – cstilano il bilancio il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – l’ufficio edilizia pubblica-cimiteriale, che ha curato i progetti poi eseguiti, in considerazione delle criticità ravvisate e sulla base delle priorità emerse ha programmato interventi a favore del cimitero urbano e delle strutture rurali".

Al cimitero urbano sono state eseguite opere principalmente su strutture delle zone e il rifacimento della pavimentazione. Inoltre si è proceduto con il ripristino del sistema di aerazione tramite le bocche di lupo esistenti, parzialmente ostruite, e con altri lavori di manutenzione ordinaria; demolizione e ricostruzione dei muretti parapetto, ripristino di loculi dissestati In merito ai cimiteri rurali si è intervenuti, nel 2019, a Diegaro, San Vittore, Tipano, Martorano, Roversano, Luzzena, Ronta; nel 2020 a Martorano, con piccoli interventi di recupero, a Ronta, e ancora a Tipano, con lavori di copertura e pavimentazioni; nel 2021 a San Giorgio, Martorano, Gualdo, Pievesestina, Bulgaria; nel 2022 nella struttura di Sant’Andrea in Bagnolo, con riprese di intonaci, lavori vari e ripassatura della copertura in legno e sistemazione delle coperture con guaine, San Martino in Fiume, Ruffio, Borello. Nel corso del 2023 a Tessello (nella foto) , Ronta, Martorano e Ruffio.