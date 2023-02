Cinatra, quasi pronto il videoclip della sua canzone ’L’ultima follia’

Da due mesi è a Gatteo Mare all’hotel Romagna Suite per girare il videoclip della sua canzone ’L’ultima follia’. Claudio Bettocchi, in arte Cinatra, (nella foto) 63 anni, è un cantautore, con un passato di musicista sassofonista e manager di grandi artisti come Francesco Paoloantoni, Maurizio Ferrini, Donatella Rettore, Iva Zanicchi. Nel 2010 è stato manager di Beppe Signori per il quale ha scritto la canzone ’Per diventare una Stella’ composta con Andrea Vantini.

Perchè ha scelto Gatteo?

"Il mare d’inverno come canta la Bertè mi ispira molto e per questo ho deciso di fare qui il videoclip della canzone ’L’ultima follia’ che uscirà a marzo".

Fra i tanti artisti con cui ha collaborato, quale le ha dato maggiori soddisfazioni?

"I pù grandi di tutti sono fra i cantanti Gianni Morandi e fra gli attori Massimo Boldi".

Lei è devoto a Padre Pio. Perchè?

"Avevo sempre sentito parlare di Padre Pio. Poi anni fa andai con Beppe Signori, pure lui devoto, a San Giovanni Rotondo. Visitai tutti i luoghi del santo e vidi una sorta di luce che mi ha legato a lui".

Quando nasce l’amicizia con Signori?

"Al 2000 quando giocava nel Bologna e io ero tifoso del Bologna e suo ammiratore. Lo conobbi si instaurò un rapporto di amicizia e nel 2010 mi telefonò e diventai il suo manager. Siamo rimasti fraterni amici e ci sentiamo tutti i giorni".

Oggi cosa fa?

"Sono un cantante, scrivo canzoni e poesie. Ho fatto il mio primo concerto a San Giovanni Rotondo e in primavera inizierò i miei concerti in giro per l’Italia e il mondo".

Ermanno Pasolini