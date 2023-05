Cinema chiuso da 4 anni "Vogliamo riaprire il San Biagio, faremo il bando in autunno"

di Andrea Alessandrini

lI cinema San Biagio in via Aldini, con due sale (nella foto una durante un vecchio cineforum), chiuso da quattro anni, non ha cessato alla chetichella di esistere per sempre e l’amministrazione comunale annuncia che verrà fatto un bando per poterlo riassegnare ai privati, qualora ce ne siano di disposti a prenderlo in gestione alle condizioni che deciderà l’amministrazioni comunale e che potrebbe ricalcare quelle in vigore ai tempi della gestione di Cineforum Image conclusasi nel 2019.

A fornire l’informazione è l’assessore alla cultura Carlo Verona, neo-democratico, dopo il recente passaggio da Articolo 1 al Pd di Cesena, a cui si è iscritto il 25 aprile scorso..

Scaduto il contratto fra Comune e Cineforum Image è avvenuta la riconsegna dei locali e dei beni mobili ed è sorta una controversia fra le parti. Da allora il Comune di Cesena non ha indetto una gara di evidenza pubblica.

Pochi mesi dopo l’entrata in funzione della nuova giunta Lattuca, è arrivato il Covid che ha bloccato l’attività dei cinema, una delle categorie più compite anche durante la complessa fase della successiva ripartenza..

"Inoltre è sopraggiunto un problema burocratico di difficile risoluzione che ci ha fatto penare non poco - spiega l’assessore Verona – che si è protratto a lungo bloccando l’eventuale indizione di un bando. Va anche detto che il momento più propizio non era certo quello durante il covid per lanciare un nuovo bando. Ora non ci sono più ostacoli di carattere burocratico – aggiunge l’assessore – e l’amministrazione si è orientata a indirlo, ma si tratta un bando piuttosto complesso che richiede vari mesi di gestazione. Pertanto a breve indiremo quello per l’assegnazione dello spazio dell’arena San Biagio nella corte Comandini, come abbiamo già fatto i due anni passati, tenendo tuttavia separato il bando per le sale cinema di via Aldini che potrebbe invece essere indetto in autunno. Naturalmente siamo consci che nonostante il Covid sia ormai alle spalle il mercato cinematografico non è ancora tornato ai livelli preCovid e l’appetibilità di un cinema verso eventuali gestori può non essere altissima. Vedremo a suo tempo quale sarà la partecipazione al bando". In altri termini: non è sufficiente il bando del Comune, occorre che ci siano dei candidati a gestire il San Biagio e c’è chi spera negli imprenditori già avviati nel mestiere, gli stessi magari che gli ultimi anni hanno gestito l’arena, ma non è detto che ciò si verifichi".

"Nei nostri intendimenti – aggiunge l’assessore Verona – il cinema San Biagio, pur con un bando che garantirà libertà di programmazione, non dovrebbe perdere la sua fisionomia anche di cinema d’essaj".

Le due sale del cinema San Biagio sono parte integrante del Centro Cinema che vanta un prestigioso patrimonio visivo-culturale: una biblioteca tematica tra le più importanti d’Italia, 130mila fotografie, 350 periodici, una sala studio con 5 postazioni audiovisive, una collezione di 13mila Vhs, diecimila ore di programmi didattici, fondi speciali unici sia in vhs che in dvd un archivio che funge da preziosissima memoria visiva del cinema di ieri e di oggi. Una previsione credibile, se il bando verrà indetto e non andrà deserro trovando un vincitore, è che la nuova gestione potrebbe essere avviata nel 2024 e potrebbe svalicare di legislatura.