Cinema chiuso da 5 anni: "Il bando per la gestione?. La volontà di farlo c’è"

"La volonta da parte dell’amministrazione comunale di uscire con il bando prima della fine legislatura c’è e stiamo esaminando questo ed altri bandi con l’aiuto di un commercialista per verificare la sostenibilità economica". È questo l’aggiornamento dell’assessore alla cultura Carlo Verona sulla stato del fu cinema San Biagio, chiuso da oltre cinque anni, per tutta la durata della legislatura.

Per il cinema San Biagio con le due sale nei locali di proprità comunale nel complesso del centro Cinema in via Aldinira stato annunciato circa un anno fa un bando per riaprirlo affidandolo ai privati, sempre che si fosse trovato qualcuno interessato a prenderlo in gestione alle condizioni del Comune. Nei mesi scorsi l’assessore Verona aveva informato che al momento non era in grado di agire in quel senso ma confidava di riaprire il cinema, quando sarebbe sttao possiible possibile. La situazione resta ancora interlocutoria e senza certezze su positivi sviluppi imemdiati.

La convenzione con i precedenti gestori di Cineforum Image, già in scadenza, si interruppe bruscamente,ne nacque un contenzioso sulla proprietà dei proiettori. Poi intervenne il Covid e per le sale cinematografiche si aprì un tunnel drammatico. Gli appassionati di cinema frequentatori affezionati del San Biagio sperano ancora in una soluzione postavi, come il cesenate Silvano Torelli, che ha scritto una lettera accorata.

"Da quando è stato chiuso il San Biagio – afferma – la scelta di prime visioni d’essai e di qualità si è fortemente ridotta a vantaggio di proposte più commerciali. Perché i due gestori dei cinema cenati Aladdin ed Eliseo non hanno approfittato della chiusura del San Biagio per proporre film d’essai? Al Saffi d’essai di San Martino in Strada a Forlì posso assicurare che il pubblico è sempre numeroso. C’è stato un ridimensionamento delle offerta cinematografica nella nostra città, io ed altri appassionati siamo costretti spesso ad andare al cinema fuori Cesena. Mi rivolgo infine all’amministrazione comunale. Perché è stato bloccato il bando per l’aggiudicazione della gestione del cinema San Biagio? Una città universitaria che si vanta di avere un Centro Cinema perché rinuncia a riaprire le due sale di proprietà in cui proporre rassegne e mostre utilizzando il materiale di cui dispone?". Va anche detto però che la congiuntura, pur con la ripresa dei cinema nel post-covid, non è delle più propizie per la gestione di sale cinematografiche che conservino le caratteristiche identitarie del cinema d’essai San Biagio.

Nel 2023 è stata anche sospesa la rassegna fiore all’occhiello del Centro Cinema di Cesena CliCiak, concorso nazionale per fotografi di scena italiani a cadenza annuale, iniziativa unica nel suo genere in Italia avviata nel 1998 e che ha consentito a Cesena città di possedere una fototeca sul cinema italiano senza eguali, nonché uno strumento promozionale del lavoro dei fotografi di scena di oggi che offre visibilità a materiali di altissima qualità, il più delle volte destinati a non veder mai la luce.

Andrea Alessandrini