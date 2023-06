’Cinema d’Estate’, questa sera si parte con ’Stranizza d’Amuri’

Prende il via oggi a Bagno di Romagna, il programma ’Cinema d’Estate 2023’, che andrà in proiezione sul grande schermo, installato nella suggestiva cornice della quattrocentesca corte di Palazzo del Capitano di via Fiorentina, 38, e che resterà in calendario fino ai primi giorni di settembre. La rassegna cinematografica ’Estate 2023’, sotto le stelle dell’arena di Palazzo del Capitano, offre 40 serate di pellicole di grande qualità, messe sullo schermo dalla consolidata e qualificata esperienza di Cinema Eliseo di Cesena, in collaborazione col Comune di Bagno. Questo il programma del primo fine settimana di proiezioni, da oggi venerdì 23 al 29 giugno. Questa sera avrà luogo la proiezione del film ’Stranizza d’Amuri’ di Giuseppe Fiorello, con Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro (durata della pellicola 134’- Italia). Un film in cui Beppe Fiorello debutta alla regìa con un mèlo giovane ispirato al delitto di Giarre. Domani sera in locandina ci sarà il film ’Decision to Leave’ di Park Chan-wook, con Tang Wei, Park Hae-II (durata 138’-Corea del Sud). Un film che condensa un raffinato thriller sentimentale realizzato dal regista di Old Boy.

Poi domenica 25 si potrà assistere alla proiezione del film ’Un bel mattino’ di Mia Hansen -Love, con Lèa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud (duirata 112’-Francia). La regista Hansen -Love esplora l’animo femminile con una sensibilità rara e firma un ritratto di donna che colpisce al cuore. La locandina di giugno ha in programma film anche lunedì sera 26 (’Il corsetto dell’Imperatrice’), mercoledì 28 (’The Whale’), e giovedì 29 giugno (’Il Signore delle formiche’). Biglietto d’ingresso: film italiani ed europei 3,50 euro; altri titoli 6,50 euro. Inizio spettacoli mese di giugno e luglio dalle ore 21.15; nel mese di agosto inizio alle 21.00.

g.m.