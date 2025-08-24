Cinema d’Estate sotto le stelle. I migliori film fino al 1° settembre

Promossa dal Comune di Bagno di Romagna, prosegue con successo la stagione cinematografica 2025, che ha messo in locandina durante questa estate 40 film fino al 1° settembre. "La magìa del cinema sotto le stelle – dice l’amministrazione comunale – è tornata nel suggestivo cortile di Palazzo del Capitano. Una iniziativa che nasce dal desiderio, condiviso da tutta la comunità, di vivere di nuovo insieme emozioni davanti al grande schermo, immersi nella cornice storica del nostro paese. In collaborazione con Cinema Eliseo Cesena è stata promossa anche quest’anno la rassegna Cinema d’Estate, pensata per accompagnarci durante le calde serate della stagione estiva. Si è cominciato con una proiezione speciale: ’Romagna Tropicale’, dedicata al 1° Mese dell’Ambiente. Un’occasione per riflettere insieme su clima, territorio e cambiamento, con uno sguardo autenticamente romagnolo". "Da quella data in poi, ogni settimana vanno in proiezione i migliori titoli della stagione cinematografica appena conclusa – aggiunge l’Amministrazione –. Nella suggestiva cornice della corte quattrocentesca di Palazzo del Capitano, un viaggio tra film italiani, europei e internazionali, per rendere indimenticabili le nostre serate estive".