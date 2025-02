Cinema e colazione all’Eliseo

Nuovo appuntamento con la Matinée al cinema Eliseo, l’iniziativa che permette al pubblico di gustare pellicole e colazione al prezzo di un unico biglietto. Domani alle 10 sarà proposto uno dei grandi film di questa stagione: “The Brutalist” di Brady Corbet in lingua originale sottotitolata. Alle 10:30 sarà in programma “Follemente” che segna il ritorno di Paolo Genovese alla commedia corale è un Inside Out che diverte con grazia e leggerezza. FolleMente è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Per gli amanti del cinema d’autore “Io sono ancora qui” (10:30), chiude il programma il film culto “In the mood for love” (10:30) di Wong Kar Wai. Ingresso 8,50 euro inclusa la colazione a partire dalle 9.