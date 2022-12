Cinema e musica per brindare al nuovo anno

di Giacomo Mascellani

A Capodanno il teatro Comunale di Cesenatico propone uno spettacolo interessante e nel solco di una tradizione che abbraccia un vasto pubblico. Un’occasione per coloro che desiderano concludere l’anno in un momento di festa con un contenuto culturale. L’appuntamento è sabato sera alle 21, quando verrà messo in scena lo spettacolo ’Soirée Cinema #2’.

La proposta è un mix perfetto di cinema e musica, pensato proprio per brindare al nuovo anno. L’evento è dedicato alla riscoperta di successi intramontabili ed indimenticabili, le musiche e le canzoni dei capolavori cinematografici internazionali. Il programma ruota attorno ai brani più noti, impreziositi da racconti che spaziano tra i divi e i loro folli amori, generi cinematografici, film e musical per riannodare i frammenti di memoria collettiva offerti dal Cinema, dalle sue colonne sonore e dalle sue canzoni.

Sul palco si esibiranno Eleonora Mazzotti, Stefania Stefanin e Mirco Rocchi, accompagnati da Luca Bonucci al pianoforte. Il biglietto d’ingresso costa 20 euro in platea e palchi (11 euro nel loggione), e gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare i posti telefonando al 353 4486079.

Lo spettacolo di fine anno è anche l’occasione per conoscere meglio degli artisti importanti che nel territorio romagnolo sono stati protagonisti di numerosi eventi nelle grandi piazze, dove hanno raccolto successi.

Stefania Stefanin, attrice e narratrice formata al Piccolo Teatro di Milano, ha firmato testi e regie, nella vita si divide tra palco e laboratori teatrali in Romagna e Toscana, come coach di giovani promesse collaborando con l’Ateneo fiorentino. Eleonora Mazzotti, cantante e attrice ravennate, è protagonista di concerti di musica pop e musical sulla scena teatrale nazionale, come autrice e interprete di colonne sonore; collabora anche con l’orchestra Rossini di Fano, in passato è stata finalista al Festival di Castrocaro e ha vinto il premio Galla Placidia. Mirco Rocchi, riminese, è invece la voce storica della Compagnia Magia d’Operetta e artista multitasking, nei panni di scenografo, videomaker, attore e cantante, che si divide tra la Toscana e la Romagna. A Capodanno e nelle rassegne estive in riviera ha tenuto molti spettacoli.

Il pianista Luca Bonucci, arrangiatore e compositore, ha un repertorio che spazia dal gregoriano al rhythm and blues, dalla bossanova al tango, rock, e ancora funky, blues, swing e honky-tonk, sempre dal vivo e senza basi. Ha collaborato con Good Fellas, Mario Biondi e Banda Osiris.