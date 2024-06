Cinema ed eventi nel ’ Bosco Ritrovato’

A partire da venerdì prende il via la rassegna "Il Bosco Ritrovato" che caratterizzerà l’estate gambettolese e la animerà fino alla fine di ottobre. Una estate nelle piazze, nei parchi e nei luoghi della cultura di Gambettola, con cinema, musica, teatro, burattini, mostre, giochi e gastronomia. La rassegna, realizzata dalla amministrazione comunale, l’ultima che porta la firma della sindaca Letizia Bisacchi e della assessora alla Cultura Serena Zavalloni, è organizzata con la collaborazione delle associazioni culturali gambettolesi; in calendario oltre 40 appuntamenti divisi tra cinema, teatro, burattini, concerti, mostre, giochi e intrattenimenti, senza trascurare qualche interessante appuntamento gastronomico.

Venerdì prossimo l’associazione "Amici della Scuola", nell’Arena del centro Culturale Fellini, inaugurerà la rassegna con il saggio "Emozioni in Musica". Per il cinema la Casa dei nonni del grande regista riapre i battenti ospitando la rassegna "Il Cinema Ritrovato", le date sono lunedì 8-15-22-29 luglio: nella prima si terrà il consueto omaggio al maestro Federico Fellini con la proiezione del film "Lo sceicco bianco" del 1952; Teatro e Burattini: Il Teatro del Drago porta nelle piazze 3 spettacoli della rassegna "Burattini & Figure": giovedì 4 luglio in piazza Moro; giovedì 11 luglio in Piazza Togliatti, giovedì 18 luglio al Centro Sociale "A. Ravaldini". L’Associazione Quattro Quarti inizia domenica 9 giugno all’ex Macello con "Che spettacolo a merenda!" degli allievi della Bim Music Academy. Dal 1 al 5 luglio si svolgerà il "Pac Music Camp", campus musicale estivo per bambini e ragazzi dai 5 a1 19 anni.

Nell’ultimo weekend di giugno in Piazza Foro Boario "Cappelletto in festa", con Radio Studio Delta (28 giugno) "Moka Club" (29 giugno) e "Giancarlo Ronchi Band" (30 giugno). Infine, sabato 10 e domenica 11 agosto al Parco Fellini, in collaborazione con "Idea Coop", "Juke Box Time", una due giorni dedicata alla musica dagli anni ‘50 ai ‘90. La "Idea Coop", al parco Fellini, nel pomeriggio di sabato 15 giugno, proporrà per i bambini "Idea d’Estate", e domenica 7 luglio in piazza Foro Boario, in collaborazione con Consorzio Revisioni Cesenate, il concerto della Tre Monti Band; infine sabato 13 luglio, sempre al Parco Fellini, l’evento musicale "Remember Otto Club". Il 31 agosto e l’1 settembre seconda edzione annuale della Mostrascambio.

Vincenzo D’Altri