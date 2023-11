Cinema Rex, l’ultimo film di Ken Loach

Questa sera alle 21, il Cinema Rex al del Palazzo del turismo di Cesenatico, propone la proiezione di ‘The Old Oak’ di Ken Loach, che racconta l’ultimo pub rimasto per i lavoratori di una comunità mineraria dell’Inghilterra del nord, un tempo florida ma oggi in dismissione dopo 30 anni di crisi. Biglietti 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60).