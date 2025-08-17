Cinema sotto le stelle al San Biagio. Da Cate Blanchett ad ‘Anora’

La proiezione di ‘Blak Bag – Doppio Gioco’, l’ultimo thriller diretto da Steven Soderbergh, con protagonista Cate Blanchett, apre domani la settimana di programmazione della rassegna cinematografica estiva nell’Arena San Biagio di palazzo Guidi, a Cesena. Nel film di Soderbergh, Cate Blanchett è un’agente del servizio segreto britannico impegnata a far luce su una fuga di informazioni classificate. Quando i sospetti si restringono a cinque nomi, tra cui quello di sua moglie, anche lei spia di lungo corso, l’uomo è costretto a confrontarsi con un dilemma lacerante: scegliere tra la lealtà al proprio Paese e la fedeltà al legame più profondo della sua vita.

Martedì 19 agosto sarà la volta di ‘La trama fenicia’, firmato da Wes Anderson, una storia familiare dai toni surreali e sofisticati, interpretata da un cast stellare con Benicio del Toro, Mia Threapleton e Michael Cera. Una vicenda intessuta di misteri e spionaggio, narrata attraverso l’inconfondibile estetica del regista texano, tra colori pastello, simmetrie e colpi di scena.

Mercoledì 20 agosto arriva sul grande schermo ‘La città proibita’ di Gabriele Mainetti, che abbraccia i linguaggi del cinema internazionale mescolando atmosfere tarantiniane, kung fu e uno sguardo profondo sulla Roma multietnica. La protagonista è Mei, una giovane cinese alla ricerca della sorella scomparsa, che incrocia il proprio cammino con quello di Marcello, cuoco romano che lotta per salvare il ristorante di famiglia. Ad accompagnarli, Sabrina Ferilli nei panni di una madre combattiva e intensa.

Giovedì 21 agosto è in programma ‘Nonostante’, il nuovo film diretto da Valerio Mastandrea, un racconto intimo che esplora la quotidianità di un reparto ospedaliero attraverso il confronto tra due persone molto diverse: un uomo che vive la sua degenza con una serenità inaspettata e una nuova arrivata che invece fatica ad accettare la malattia, le regole e la convivenza forzata.

Venerdì 22 agosto sarà proiettato ‘10 giorni con i suoi’, commedia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, nuovo capitolo delle avventure della famiglia Rovelli, questa volta alle prese con la partenza della figlia maggiore per l’università in Puglia. Il padre, iperprotettivo e diffidente nei confronti del fidanzato della ragazza, decide di seguirla nella masseria della famiglia Paradiso, trasformando l’esperienza in un’irresistibile sequenza di gag e situazioni esilaranti.

Sabato 23 agosto si torna all’universo di Ferzan Ozpetek con ‘Diamanti’, un film che è anche un omaggio alle muse del regista, con Luisa Ranieri, Jasmine Trinca e Geppi Cucciari. Una volta riunite le sue interpreti preferite, le osserva e studia, finendo con la mente nel passato, dove sovrintendono una grande sartoria specializzata in costumi per il cinema e il teatro.

La settimana si chiude domenica 24 agosto con ‘Anora’ di Sean Baker, vincitore di 5 Premi Oscar®, che racconta con realismo e poesia la vicenda di una giovane sex worker di Brooklyn, catapultata in una favola moderna quando sposa impulsivamente il figlio di un oligarca russo. Ma la magia si incrina con l’arrivo dei genitori di lui, decisi a cancellare il matrimonio. Un viaggio cinematografico denso, emozionante e sorprendente, che chiude con forza e poesia una settimana di grande cinema.

Tutte le proiezioni iniziano alle 21:15. Il costo del biglietto è di 3,50 euro a persona per film italiani ed europei (Cinema Revolution), 6,50 euro per gli altri titoli.