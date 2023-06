Cinema sotto le stelle al ’Capitano’ Da venerdì 23 a inizio settembre

Prossimamente sul grande schermo, della quattrocentesca corte di Palazzo del Capitano a Bagno a, prenderà il via la rassegna cinematografica estiva sotto le stelle. L’iniziativa culturale, avviata dall’Amministrazione comunale nel 2021 per qualificare gli intrattenimenti del borgo termale, trova oggi la base che rafforza e rende solida la gestione anche nei prossimi anni, diventando così un appuntamento fisso delle prossime estati bagnesi.

"Dopo i primi due anni sperimentali connessi alla pandemia Covid- commenta il sindaco Marco Baccini (foto)- abbiamo deciso e finanziato un bando per una gestione triennale del cinema estivo per dare solidità e certezza ad una iniziativa sentita, partecipata ed importante per la vitalità culturale. Il bando ha visto vincitore la società che gestisce il Cinema Eliseo Multisala di Cesena, guidata da Francesca Piraccini. Siamo entusiasti possa essere nostro partner in questa iniziativa".

Verrà proposto un calendario adatto a tutta la famiglia, in cui si intrecceranno pellicole recenti e di primo piano, film d’autore e serate con spettacoli artistici ed incontri con l’autore. La prima proiezione è in locandina venerdì 23 giugno, con la pellicola "Stranizza d’amuri", per continuare per tutta l’estate con 40 serate fino a domenica 3 settembre. Dal 23 giugno al 31 luglio il film inizierà alle 21,15; in agosto e settembre alle 21. Biglietto d’ngresso 3,50 euro per film italiani ed europei; 6,50 per i film stranieri. Informa poi Baccini: "Oltre al cinema estivo all’aperto nella suggestiva corte di Palazzo del Capitano, da martedì 20 giugno prenderanno avvio a Bagno anche i tradizionali mercatini serali del martedì, a cui si affiancano le innumerevoli iniziative, già presentate e descritte nel calendario eventi 2023. Per Info.: https:www.bagnodiromagnaturismo.it

Gilberto Mosconi