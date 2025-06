Cinema sotto le stelle con ’Il tempo che ci vuole’ di Cristina Comencini

A Cesena prosegue la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’. Domani, alle 21.30, l’Arena San Biagio ospiterà un evento speciale con Francesca Comencini, che sarà in città per presentare ‘Il tempo che ci vuole’, il suo ultimo film, vincitore di ben 5 Nastri d’Argento. Attraverso uno sguardo intimo e autobiografico, la regista racconta la sua infanzia e adolescenza negli anni ’70, quando, sul set del celebre Pinocchio diretto dal padre Luigi Comencini, scopre la magia del cinema. Ma il percorso di crescita è tutt’altro che lineare: la pellicola esplora i conflitti generazionali, la fatica di diventare adulti, il confronto con la tossicodipendenza, e la ricerca di una propria voce – in un dialogo profondo e talvolta doloroso con la figura paterna. Un film che è al tempo stesso diario personale e racconto collettivo, capace di parlare a tutte le generazioni. L’incontro con il pubblico sarà moderato da Daniele Gualdi.