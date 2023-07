Cinema sulla spiaggia, proiezioni al Bagno Conti

Sulla spiaggia di Cesenatico arriva "Cineconti", la prima rassegna cinematografica estiva allestita nello storico Bagno Conti di Cesenatico, quest’anno acquistato all’asta dai 127 soci della Cooperativa stabilimenti balneari, alla quale aderiscono gli operatori del settore presenti in questi sette chilometri di costa. Il consiglio direttivo della cooperativa punta a rilanciare e a far vivere il Bagno Conti anche con proposte turistiche di profilo culturale e la prima di queste è appunto la rassegna cinematografica. Il primo film in programma per la rassegna è "Una famiglia vincente" e sarà proiettato domani alle 21.30, il successivo è "Est, Dittatura Last Minute" ed è in calendario il 24 luglio sempre alle 21.30, mentre il 7 agosto sarà la volta di "Un divano a Tunisi" ed il 21 agosto di "Elvis", anche questi con inizio proiezione alle 21.30. Ingresso gratuito. Il consiglio è di portare con se un cuscino o un telo per essere più comodi in questo cinema all’aperto sulla sabbia.