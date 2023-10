Cinema teatro Moderno, al via un ciclo di incontri e proiezioni

A Savignano sul Rubicone l’Associazione Cinema Moderno e l’Unità Pastorale, con il contributo di RomagnaBanca Credito Cooperativo Italiano e con il patrocinio dei comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone, organizza "Educare per costruire" nel Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone. Si tratta di sei incontri pubblici gratuiti e il cineforum "La grande luce 2023" a cura di don Filippo Cappelli con ingresso per ogni film a 4 euro e l’abbonamento a 12 euro. Gli incontri inizieranno il 19 ottobre alle 20.45 con "Il bello e la pace" e relatrice Elena Mazzola, traduttrice e presidente Ong Ucraina Emmaus; il 26 ottobre alle 20.45 e il 27 alla mattina per i soli istituti scolastici "L’era dei social" con relatore Fernando Muraca regista di Don Matteo e del Commissario Rex; il 2 novembre alle 20.45 Roberto Mercadini dialoga coi giovani su "Bomba Atomica" con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza alle Cucine Popolari di Cesena a favore degli alluvionati; il 9 novembre alle 20.30 con tema "Quali valori per essere umani?", coach Pietro Lombardo Direttore Centro Studi Evolution; il 16 novembre alle 20.45 "Per educare occorre un villaggio" con relatore don Massimo responsabile Villa Pallavicini Vacchetti, coordinatore dello sport della Diocesi di Bologna. Il Cineforum inizierà il 20 ottobre alle 20.45 con la proiezione di "Godland- Nella terra di Dio" per la regia di Hlynur Palmason; il 27 ottobre alle 20.45 il film "Educazione Fisica con la regia di Stefano Cipani; il 3 novembre alle 20.45 il film "Quo vadis, Aida?" per la regia di Jasmila Zbanic e il 17 novembre alle 20.45 il film "Non così vicino" per la regia di Marc Forster.