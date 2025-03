Cinema tutto al femminile. Si parte con ’Il diritto di contare’

In occasione dell’8 marzo, il Comune di Cesenatico in collaborazione con Sputnik Cinematografica organizza una rassegna di film che si terrà al cinema Rex al Palazzo del turismo "Primo Grassi", per celebrare la Giornata internazionale della donna. Il primo appuntamento di "Donne e Cinema" è stasera alle 20.30 con la proiezione del film "Il diritto di contare", giovedì 27 marzo sarà proposto "Romantiche" ed il 3 aprile sarà proiettato "Tre manifesti a Ebbing, Missouri". Le proiezioni sono a ingresso gratuito. Parteciperanno il critico cinematografico Alberto Faggiotto e la giornalista Claudia D’Angelo. Da domani partirà anche "Crochet Class", un laboratorio creativo di uncinetto curato dalle volontarie dell’associazione "Un mare di lana". Si tratta di un corso gratuito che si terrà nella sede del Centro donna di Cesenatico, in via Cesare Battisti 11, nelle giornate del 7, 14 e 21 marzo, dalle 15.30 alle 17.30. le donne interessate possono avere ulteriori informazioni ed iscriversi telefonando ai numeri 333 2489626 e 335 7801342 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 del mattino alle 12.30 e dalle 15 alle 17, oppure recandosi direttamente nella sede di via Cesare Battisti, nella zona di Ponente a ridosso del centro storico.

g.m.