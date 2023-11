Cinquant’anni di emancipazione: "Ragazze, imparate la libertà"

Mai come in questi giorni la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne si dimostra tanto attuale quanto necessaria. Domani al teatro Petrella di Longiano dalle 21 ci sarà un doppio appuntamento dedicato al tema. Al centro della serata lo spettacolo ’Alice’, interpretato da Amanda Sandrelli. Scritto da Lella Costa, l’opera porta la protagonista del racconto di Lewis Carroll nel mondo contemporaneo, in un’eterna lotta tra la paura di essere stessi e gli slanci di stupore e meraviglia. Prima dello spettacolo verrà proiettato il film ‘Il popolo delle donne’ del regista ravennate Yuri Ancarani, che indaga le cause dell’aumento della violenza sessuale maschile.

Sandrelli, come nasce questo spettacolo?

"Un po’ per caso. Mi ha contattato Giuseppe Mariani, amico e gestore del teatro di Longiano, chiedendomi di partecipare alla giornata contro la violenza sulle donne. Ho subito pensato al testo ‘Alice’ di Lella Costa, ironico, leggero, ma potente e stimolante. Visti i fatti di questi giorni, consiglio a tutti di partecipare, soprattutto per il film di Yuri Ancarani".

Come mai?

"Il documentario racconta bene l’emancipazione del popolo femminile degli ultimi cinquanta anni, un qualcosa di epocale e mai visto prima. Secondo me è in grado di stimolare un dibattito intelligente e significativo".

Cosa può insegnarci il suo spettacolo?

"Quando l’ ho scelto ho pensato alla canzone dell’inadeguatezza, uno dei fulcri del testo di Lella Costa. Una donna nella sua vita è sempre condizionata, spesso per colpa dell’idea che si debba o lavorare o crescere una famiglia. Spero che la lettura possa far capire l’importanza, a partire dalle elementari, di insegnare alle ragazze l’importanza di realizzarsi pienamente".

Rispetto alla versione originale ha fatto qualche modifica?

"Ho accorciato un pochino il testo. L’opera è stata scritta vent’anni fa, perciò ho eliminato alcuni elementi, ad esempio di satira politica, dando spazio a temi più attuali e significativi".

Per esempio?

"Oltre all’inadeguatezza, ho cercato di rappresentare al meglio Alice. È una protagonista femminile coraggiosa, curiosa, che non teme di sbagliare, che va avanti. Ho dato spazio anche al poco noto personaggio di Humpty Dumpty, che nel libro rappresenta un elemento maschile viscido e padrone, nonché subdolo. Il tutto con leggerezza e ironia, che ce n’è bisogno".

C’è un progetto che le piacerebbe sviluppare?

"Sarò banale, ma nel corso della mia carriera non mi sono mai occupata di regia teatrale. Mi piacerebbe davvero tanto raccontare una storia con la mia cifra stilistica. Aspetto solo l’idea giusta".