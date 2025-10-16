Cinque generazioni di donne, nonna Ivana è diventata trisavola e in famiglia non è la prima volta

Cesena, 16 ottobre 2025 – Ha 95 anni Ivana Antonioli, per tutti ‘Nonnivana’, con quella crasi affettuosa che ormai è un marchio di famiglia. Oggi vanta un primato raro: con l’arrivo della piccola Dalia, l’ultima nipotina di casa, è diventata trisavola. E per la terza volta, nella sua famiglia, si ritrovano insieme cinque generazioni. Lo raccontano due foto emozionanti a confronto: una scattata oggi, l’altra nel 1976. Nello scatto attuale Ivana, elegante e sorridente sulla sua carrozzina, posa con la figlia Loretta - oggi bisnonna -, la nipote Candida, diventata nonna con la nascita di Dalia, la bisnipote Micol e infine la piccolina di casa: un abbraccio di cinque donne e 95 anni di vita racchiusi in un solo fotogramma.

“Ivana, la mia nonna, è un’istituzione - racconta Valentino Menghi, artista e illustratore cesenate che ha segnalato sui social i due ritratti di famiglia -. Le vogliamo tutti un bene immenso: è il nostro punto fermo”. “Io sono il bambino della foto del 1976 - aggiunge -: accanto a me c’è mia sorella Candida”.

Nello scatto in bianco e nero di quasi 50 anni fa, al centro siede la trisavola Rosina, con alle spalle una giovane Ivana in soprabito chiaro e accanto a lei la figlia Loretta. A destra, l’allora bisnonna Nora. Stesso schema, stesse generazioni, altri tempi: un cerchio che si è chiuso e riaperto con la nascita di Dalia. Ivana Antonioli nella vita si è dedicata alla casa e alla famiglia. Suo marito era Renzo Tisselli, fondatore insieme ai fratelli della Frigoriferi Tisselli, storica azienda cesenate specializzata nella refrigerazione industriale e commerciale.

Fondata nel 1954, l’impresa è ricordata anche come sponsor degli anni d’oro della pallavolo maschile cesenate, arrivata anche in serie A.