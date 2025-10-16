Cinque generazioni di donne, nonna Ivana è diventata trisavola e in famiglia non è la prima volta

Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Cesena
CronacaCinque generazioni di donne, nonna Ivana è diventata trisavola e in famiglia non è la prima volta
16 ott 2025
CARLOTTA BENINI
Cronaca
Con l’arrivo dell’ultima nipotina Dalia, la 95enne Ivana Antonioli ha raggiunto il primato. Già nel 1976 compariva in foto con la trisavola Rosina per cinque generazioni in meno di un secolo

Ivana Antonioli con figlie e nipoti. A fianco: la famiglia nel 1976, nonna Ivana è la seconda da sinistra con abito chiaro

Cesena, 16 ottobre 2025 – Ha 95 anni Ivana Antonioli, per tutti ‘Nonnivana’, con quella crasi affettuosa che ormai è un marchio di famiglia. Oggi vanta un primato raro: con l’arrivo della piccola Dalia, l’ultima nipotina di casa, è diventata trisavola. E per la terza volta, nella sua famiglia, si ritrovano insieme cinque generazioni. Lo raccontano due foto emozionanti a confronto: una scattata oggi, l’altra nel 1976. Nello scatto attuale Ivana, elegante e sorridente sulla sua carrozzina, posa con la figlia Loretta - oggi bisnonna -, la nipote Candida, diventata nonna con la nascita di Dalia, la bisnipote Micol e infine la piccolina di casa: un abbraccio di cinque donne e 95 anni di vita racchiusi in un solo fotogramma.

“Ivana, la mia nonna, è un’istituzione - racconta Valentino Menghi, artista e illustratore cesenate che ha segnalato sui social i due ritratti di famiglia -. Le vogliamo tutti un bene immenso: è il nostro punto fermo”. “Io sono il bambino della foto del 1976 - aggiunge -: accanto a me c’è mia sorella Candida”.

Nello scatto in bianco e nero di quasi 50 anni fa, al centro siede la trisavola Rosina, con alle spalle una giovane Ivana in soprabito chiaro e accanto a lei la figlia Loretta. A destra, l’allora bisnonna Nora. Stesso schema, stesse generazioni, altri tempi: un cerchio che si è chiuso e riaperto con la nascita di Dalia. Ivana Antonioli nella vita si è dedicata alla casa e alla famiglia. Suo marito era Renzo Tisselli, fondatore insieme ai fratelli della Frigoriferi Tisselli, storica azienda cesenate specializzata nella refrigerazione industriale e commerciale.

Fondata nel 1954, l’impresa è ricordata anche come sponsor degli anni d’oro della pallavolo maschile cesenate, arrivata anche in serie A.

