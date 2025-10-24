Cinque giorni golosi per fare la festa al pesce

La prossima settimana torna "Il Pesce fa Festa" la grande sagra d’autunno organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune di Cesenatico, il sostegno di RomagnaBanca Credito Cooperativo come main sponsor e la collaborazione di Cooperativa stabilimenti balneari, Cesenatico Camping Village e Radio Studio Delta. L’appuntamento è da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, per cinque giorni dedicati alla valorizzazione del pesce fresco dell’Adriatico e dei ristoranti di Cesenatico.

Oltre agli stand gastronomici, seguendo una linea tracciata negli ultimi anni per dare maggiore spessore all’evento, ci saranno anche spettacoli, intrattenimenti musicali ed iniziative culturali. In viale Anita Garibaldi, la strada del centro che collega il porto canale con il lungomare, ci saranno gli stand di Arte Confcommercio e Arice Confesercenti, che proporranno piatti iconici della cucina romagnola di mare. Nello stesso viale ci saranno anche le proposte d’autore firmate Omar Casali del Marè, sotto la guida dell’associazione Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi.

In piazza del Monte, nel cuore del borgo di pescatori, l’associazione Tra il Cielo e il Mare porterà in tavola un menù di grandi classici, guazzetti di cozze e vongole, risotti, fritti di paranza e la grigliata dell’Adriatico. L’associazione Motta Vicenza, ospite della manifestazione, proporrà in via Leonardo Da Vinci il tradizionale baccalà alla vicentina, mentre in piazza Pisacane la Cooperativa Armatori di Cesenatico si presenterà con "La tavola dei pescatori".

Sul lato di Ponente, nei pressi del vecchio Squero, l’associazione "Pescatori a casa vostra" offrirà le ricette del progetto "Il pesce di Cesenatico", dedicate al pescato locale. Nel cortile del Museo della Marineria l’associazione Amici della Ccils è protagonista del pesce della solidarietà. Per l’occasione anche le barche si trasformano in ristoranti, in un’esperienza davvero unica in cui sarà possibile pranzare e cenare a bordo della motonave New Ghibli ormeggiata di fronte a piazza Ciceruacchio e della motonave Tritone nel tratto centrale del porto canale.

Tutti i piatti serviti rispettano un disciplinare rigoroso, con solo pesce del mare Mediterraneo e nessun prodotto d’importazione, per valorizzare la filiera locale e sostenere il pescato del territorio. In corso Garibaldi gli chef di Arice Confesercenti delizieranno i golosi con "I dolci della festa". Come tradizione, nei giorni della festa ci saranno anche i mercatini.

Giacomo Mascellani