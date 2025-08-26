Cinque più uno fa 183mila. Maxi colpo al Superenalotto

Un ottimo modo per finire le vacanze. Venerdì sera un fortunato scommettitore cesenate è stato premiato dalla dea bendata, centrando il cinque più uno al Superenalotto valso la più che ragguardevole somma di 183.771 euro e 32 centesimi. La schedina è stata giocata nella tabaccheria di Giacomo Biguzzi (che lavora insieme al fratello Riccardo) in via Ungaretti a Case Finali. "E’ una bellissima sorpresa - ha sorriso Biguzzi, dopo aver accertato sui suoi terminali che i dati corrispondessero – Il vincitore o la vincitrice non si è fatto sentire, ma la cosa importante è aver contribuito a regalare un sogno a un cliente. Non si tratta di uno dei sistemi realizzati da me, anche perché la maggior parte degli avventori preferisce affidarsi ai suoi ‘numeri fortunati’. La mia è una tabaccheria di quartiere, alla quale si rivolgono principalmente i residenti della zona, per lo più persone di mezza età, anche perché i giovani non si dedicano molto a Lotto o Superenalotto". La passione però resta e anzi il trend pare in crescita. "Si va a momenti – riprende Biguzzi – certo le cifre importantissime del montepremi fanno gola: nell’estrazione delle prossime ore (oggi, ndr), saranno in palio 42 milioni e mezzo di euro. Un altro mondo e un’altra vita, che sempre più persone sognano a occhi aperti. Magari anche per via delle difficoltà di questi tempi che pesano su tante famiglie. L’aspetto più bello legato al Superenalotto è il fatto che visto l’altissimo numero di combinazioni possibili, investire una manciata di euro o grandi somme non sposta in maniera significativa la possibilità di vincere e dunque pressoché la totalità di chi tenta la sorte in questo gioco, lo fa investendo cifre ragionevoli, che non creano dipendenza".

La voce della vincita si è velocemente diffusa in zona e così, mentre Biguzzi era alle prese con la realizzazione dell’immancabile cartellone celebrativo, in tanti si sono avvicinati chiedendo informazioni, magari andando alla ricerca del possibile vincitore. Che però non si è palesato. "No, nemmeno una telefonata o un messaggio. Andò diversamente quattro anni fa, quando un cliente davanti ai miei occhi sfregando sulle caselle di un gratta e vinci si accorse di aver appena vinto 50.000 euro. Fu un bellissimo momento, che fino a poche ore fa aveva rappresentato anche la più alta vincita mai centrata in questa tabaccheria. Ora ho aggiornato la statistica…".

