Cronaca
CronacaCinque più uno fa 183mila. Maxi colpo al Superenalotto
26 ago 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Cinque più uno fa 183mila. Maxi colpo al Superenalotto

Schedina vincente alla tabaccheria dei fratelli Biguzzi a Case Finali "Bella sorpresa, ma non si è fatto vivo nessuno. Qui tanti clienti abituali".

Giacomo Biguzzi festeggia la vincita nella sua tabaccheria

Giacomo Biguzzi festeggia la vincita nella sua tabaccheria

Un ottimo modo per finire le vacanze. Venerdì sera un fortunato scommettitore cesenate è stato premiato dalla dea bendata, centrando il cinque più uno al Superenalotto valso la più che ragguardevole somma di 183.771 euro e 32 centesimi. La schedina è stata giocata nella tabaccheria di Giacomo Biguzzi (che lavora insieme al fratello Riccardo) in via Ungaretti a Case Finali. "E’ una bellissima sorpresa - ha sorriso Biguzzi, dopo aver accertato sui suoi terminali che i dati corrispondessero – Il vincitore o la vincitrice non si è fatto sentire, ma la cosa importante è aver contribuito a regalare un sogno a un cliente. Non si tratta di uno dei sistemi realizzati da me, anche perché la maggior parte degli avventori preferisce affidarsi ai suoi ‘numeri fortunati’. La mia è una tabaccheria di quartiere, alla quale si rivolgono principalmente i residenti della zona, per lo più persone di mezza età, anche perché i giovani non si dedicano molto a Lotto o Superenalotto". La passione però resta e anzi il trend pare in crescita. "Si va a momenti – riprende Biguzzi – certo le cifre importantissime del montepremi fanno gola: nell’estrazione delle prossime ore (oggi, ndr), saranno in palio 42 milioni e mezzo di euro. Un altro mondo e un’altra vita, che sempre più persone sognano a occhi aperti. Magari anche per via delle difficoltà di questi tempi che pesano su tante famiglie. L’aspetto più bello legato al Superenalotto è il fatto che visto l’altissimo numero di combinazioni possibili, investire una manciata di euro o grandi somme non sposta in maniera significativa la possibilità di vincere e dunque pressoché la totalità di chi tenta la sorte in questo gioco, lo fa investendo cifre ragionevoli, che non creano dipendenza".

La voce della vincita si è velocemente diffusa in zona e così, mentre Biguzzi era alle prese con la realizzazione dell’immancabile cartellone celebrativo, in tanti si sono avvicinati chiedendo informazioni, magari andando alla ricerca del possibile vincitore. Che però non si è palesato. "No, nemmeno una telefonata o un messaggio. Andò diversamente quattro anni fa, quando un cliente davanti ai miei occhi sfregando sulle caselle di un gratta e vinci si accorse di aver appena vinto 50.000 euro. Fu un bellissimo momento, che fino a poche ore fa aveva rappresentato anche la più alta vincita mai centrata in questa tabaccheria. Ora ho aggiornato la statistica…".

Luca Ravaglia

© Riproduzione riservata

