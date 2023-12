Cinque podi a San Marino

Cinque atleti di San Mauro Pascoli, Savignano e Gatteo, tutti 12enni, sono saliti sul podio nella gara di karate ’Open International Karate for Kids’ che si è svolta a Serravalle di San Marino. Sono Tommaso Casadei, secondo classificato del kumite individuale; Aron Lucchetti, Diego Fracella e Cristian Del Savio, terzi nelle varie categorie del Kata e Giammarco Stagno di San Mauro Pascoli secondo classificato nel kata. Sono stati accompagnati da Daniele Formato, 37 anni, secondo ai campionati europei di karate che si sono svolti a Firenze nel novembre 2022. "A Serravalle - racconta Formato - era presente il presidente federale del karate Mazza che si è complimentato con noi per l’atteggiamento, il comportamento per la performance degli atleti. Alla gara erano iscritti ben oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia. Un ringraziamento particolare devo farlo a Luca Romano e Monica Barra gestori del Bar Caffè del Centro a San Mauro Pascoli che hanno organizzato la festa ai cinque ragazzi saliti sul podio, così come la gelateria ’Dolcemente Pascoli’ sempre di San Mauro".

Ermanno Pasolini