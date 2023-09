Cinque sindaci con la valigia: "Troppo bella la politica, ci piacerebbero altri incarichi"

Per cinque sindaci cesenati, che nel 2024 saranno in scadenza, si pone il problema di che cosa faranno dopo: esauriscono il secondo mandato il civico Marco Baccini, 40 anni, di Bagno di Romagna, Filippo Giovannini (Pd) sindaco di Savignano e presidente dell’Unione Rubicone e Mare; Monica Rossi (Pd), sindaca di Mercato Saraceno e Luciana Garbuglia (Pd) sindaca di San Mauro Pascoli. Non più rieleggibile anche Fabio Molari, sindaco di Montiano, che sta finendo il terzo mandato e ha dichiarato che farà il pensionato.

ll 9 giugno 2024 le elezioni comunali si terranno, oltre che nei comuni menzionati, anche a Cesena, Gambettola, Roncofreddo, Borghi, mentre nel 2025 avranno luogo a Verghereto (in scadenza al secondo mandato Enrico Salvi), nel 2026 a Cesenatico (in scadenza Matteo Gozzoli), Gatteo e Sogliano, nel 2027 a Longiano, dove si è votato l’anno scorso, e nel 2028 a Sarsina, dove a maggio è stato rieletto Enrico Cangini. Per Luciana Garbuglia, navigata sindaca di San Mauro Pascoli ed ex assessore provinciale, si aprono nuovi scenari. "Mi sono sempre interessata alla cultura sammaurese nell’Accademia pascoliana e ad aiutare le persone in difficoltà e continuerò a farlo, indipendentemente dal ruolo. Sono già in pensione come insegnante, mi dedicherò di più ai viaggi e a coccolare la mia famiglia anche con la buona cucina".

Monica Rossi, sindaca di Mercato Saraceno, non è stanca di politica attiva. "È stata una legislatura all’insegna delle emergenze: pandemia, caro costi per la guerra in Ucraina e alluvione e così il programma di mandato ha bisogno di più tempo per essere realizzato. Non potrò più essere sindaca ma non è detto, se ci sarà bisogno, che non possa dare un contributo alla nuova squadra, anche da dentro. In ogni caso sono una persona che non riesce a star ferma e ci sono tanti modi per essere utile a Mercato Saraceno, ad esempio il volontariato. Sono da anni in pensione da insegnante, il figlio è grande e non mi manca il tempo". Per Marco Baccini, che ha 40 anni, la questione è più complessa.

"Sono stati dieci anni intensissimi e ancora non è finita alla guida del comune di Bagno di Romagna, – afferma il sindaco – coincisi con un periodo della vita nel quale abitualmente ci si stabilizza in una occupazione. Per me non è stato così. Debbo dire che fare politica in Comune a servizio dei cittadini è un’attività entusiasmante anche se servono più risorse e che mi piacerebbe prolungare l’impegno in altri ambiti, ma essendo un civico sono più svantaggiato rispetto a chi milita nei partiti. Se anche entrassi in un partito sarei sempre l’ultimo degli arrivati, ma non nego che vaglierei opportunità che potessero riguardare la prosecuzione del mio impegno. La prima scelta, per ora, è tornare al lavoro, ma non farò più l’avvocato. Avvierò un’attività imprenditoriale nel settore alimentare, quello di famiglia".

Anche Filippo Giovannini (Pd), sindaco di Savignano e presidente del’Unione dei comuni Rubicone e Mare, che tra breve compirà 50 anni, vorrebbe proseguire l’impegno politico, ma intanto si attrezza tornando a lavorare nella sua professione. "Quella di sindaco – afferma – è stata per me un’esperienza straordinaria, da far venire la pelle d’oca per l’emozione e la consiglierei agli appassionati della politica. Tra tutti, quello del sindaco, è il ruolo che consente di avere contezza e un peso in di tutto il processo amministrativo. Mi piacerebbe continuare l’impegno politico in altre istituzioni e do la mia disponibilità al partito e alla comunità, se si ritiene che possa ancora essere utile rivestendo un incarico. Nel frattempo, ho comunque ripreso la mia attività professionale di ingegnere".