"Cinquecento panettoni farciti dagli studenti"

Con un nuovo progetto, tante idee e un panettone originale, fa il suo esordio Valeria Lunedei, la nuova direttrice della Scuola alberghiera e della ristorazione di Cesenatico gestita dallo Ial Emilia-Romagna. Il nuovo numero uno dell’istituto sul lungomare Carducci è l’ex direttrice delle scuole gestite sempre dallo Ial a Cervia e Ravenna. Il passaggio di consegne con l’ex direttrice Daniela Casadei è avvenuto in un momento importante, in quanto la scuola di Cesenatico è cresciuta, passando da 8 a 13 classi, assorbendo gli alunni della sede Ial di Cervia che ha chiuso l’attività Ifp, cioè di Istruzione e formazione professionale, per dedicarsi interamente ai corsi per adulti. Alla scuola alberghiera e della ristorazione sono iscritti alunni che hanno già frequentato un anno in un’altra scuola superiore, per questo motivo i due anni di studio corrispondono alle classi seconde e terze, terminate le quali si ha la qualifica di operatore della ristorazione che è riconosciuta in tutta Europa.

Due delle tredici classi di Cesenatico sono destinate alla specializzazione e sono frequentate dagli studenti che decidono di avere una ulteriore qualifica specifica, per la cucina oppure per cameriere di sala e bar, studiando un anno in più. Gli studenti iscritti a Cesenatico sono così diventati ben 230, dei quali circa un centinaio ospitati in convitto che provengono dalle province di Bologna, Modena e altre zone dell’Emilia, mentre la restante parte degli studenti sono giovani residenti a Cesenatico, Cesena, altre cittadine del comprensorio Cesenate e a Rimini.

È nutrita la presenza di iscritti originari del Marocco, della Tunisia, Cina e anche dall’Ucraina. Inoltre la scuola ospita studenti minorenni non accompagnati, svolgendo quindi anche un importante azione sociale, grazie a dei finanziamenti della regione Emilia-Romagna. Uno degli aspetti fondamentali è che gli studenti sono facilitati a trovare lavoro in hotel, ristoranti e stabilimenti balneari. La nuova direttrice Valeria Lunedei presenta intanto il progetto del panettone firmato Ial: "In continuità con la collega Casadei che mi ha preceduto, abbiamo realizzato 500 panettoni, con il prezioso lavoro dello chef pasticcere Marcello Ornelli e degli studenti. E’ un prodotto a doppia lievitazione. Si tratta di un panettone artigianale di qualità che commercializziamo nel gusto classico, al cioccolato e al gusto Ial con mela Annurca, arancia candita e vaniglia. Lo chef e i ragazzi sono stati impegnati un mese. Lo abbiamo chiamato ’panettone di classe’, con il doppio significato di un prodotto fatto durante le ore di lezione, ma anche di alta qualità".