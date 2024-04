Cinquestelle con Dellapasqua: "Saremo la voce del cambiamento"

Nella corsa elettorale dell’8 e 9 giugno a Savignano anche il Movimento 5 stelle sarà presente. Dopo settimane di confronti con il Pd e le altre liste che la appoggiano, anche il Movimento 5 stelle ha deciso di sciogliere le riserve e di annunciare il suo appoggio al candidato a sindaco per il centrosinistra Nicola Dellapasqua. Dice Mauro Frisoni coordinatore provinciale e consigliere comunale dei pentastellati: "La nostra adesione alla coalizione non nasce da un semplice accordo politico, ma dalla convinzione che, pur nelle nostre diversità, possiamo condividere un obiettivo comune di miglioramento e rinnovamento per Savignano". La decisione è arrivata dopo settimane di confronti tra le parti, dove Mauro Frisoni ha aperto la strada per quella che è diventata poi un’alleanza basata su temi e obiettivi per i prossimi 5 anni. E’ stato un lavoro accurato e approfondito dove, a ogni incontro, vi è stata una partecipazione costante e proficua di diversi attivisti del Movimento. Continua Mauro Frisoni: "I tavoli concertativi hanno visto prevalere i temi e quindi il benessere dei cittadini, perché è proprio questo l’obiettivo finale che il Movimento 5 stelle si è sempre posto e che intende perseguire anche questa volta, e cioè migliorare la qualità della vita dei savignanesi. L’unica differenza rispetto al passato è quella di voler raggiungere lo stesso obiettivo insieme ad altre forze politiche con le quali fino a qualche tempo fa la distanza sembrava abissale, ma è qui che la convergenza sui temi ha fatto la differenza e ha creato le condizioni affinché il Movimento 5 stelle decidesse di appoggiare il candidato sindaco Dellapasqua. Temi come il decoro urbano, la mobilità sostenibile, la qualità dell’aria, la cura del verde, l’attenzione per le persone fragili, sono per noi non solo delle priorità ma degli obiettivi dei quali ce ne occuperemo in maniera seria, così come ogni forza politica che si presenta ai cittadini dovrebbe fare. Ci impegniamo fin da ora a rappresentare una voce di cambiamento, pronti ad ascoltare e ad agire per trasformare le sfide in opportunità, con l’obiettivo di costruire una comunità più forte, inclusiva e sostenibile".

Ermanno Pasolini