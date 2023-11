’Ciò che ci rende umani’ al giro di boa

’Ciò che ci rende umani’ è al giro di boa, con il secondo fine settimana ricco di appuntamenti, per approdare al teatro Bonci, chiudendo la rassegna dove aveva preso il via. Si parte oggi alle 17 alla Malatestiana con la prima del film ’Come cani, come angeli’, domani alle 18 appuntamento al Palazzo del Ridotto con Ermanna Montanari e Marco Martinelli, mentre domenica, alle 18 e sempre al Ridotto, Silvia Calderoni presenta il suo libro. Lunedì alle 21 al Bonci finale con lo storico dell’arte Tomaso Montanari. In sala Valdoca oggi, domani e domenica laboratorio di scrittura con Alice Keller. Info su www.teatrovaldoca.org