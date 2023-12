Cioccolato e panettone aspettando Babbo Natale

A Savignano sul Rubicone la consulta Rio Salto Castelvecchio, si appresta a far rivivere nella scenografia del parco Nenni la magica notte di Natale con l’arrivo di Babbo Natale. Alle 20.30 della vigilia di Natale, arriverà Babbo Natale nella sua casina posta nel parco Nenni. I bambini la trovano già lì con la cassetta della posta dove possono imbucare le loro letterine. La casina è addobbata con le decorazioni realizzate dai bambini della scuola elementare Ilario Fioravanti, quelli dell’infanzia Nuvola Olga e quelli del servizio ricreativo Angolo Tondo.

Ne stanno già arrivando tante e quella sera Babbo Natale arriverà, con la sua slitta, trainata dalle renne a portare i doni richiesti. Nell’attesa del suo arrivo ci si potrà riscaldare con vin brulè e cioccolato caldo accompagnato da panettone e pandoro. Il presidente della consulta Assunta Ciaravolo, ringrazia in primis l’amministrazione comunale e poi tutti quelli che con il loro aiuto e contributo hanno permesso la realizzazione di questo evento, che piace a grandi e soprattutto piccini e dice: "La nostra piu grande soddisfazione è il sorriso e la gioia di questi bimbi ai quali è bello far vivere ancora un sogno. Ma anche noi adulti riscopriamo il bambino che è in noi". Info: 3471038346 Assunta presidente della consulta.

e. p.