Ciofi sempre attento, Berti marcato stretto

Klinsmann 6. In campo nonostante le non perfette condizioni fisiche causa un virus intestinale. L’Entella lo aiuta tirando poco, nulla può sul gol.

Ciofi 6. Attento e reattivo come sempre, limita al minimo le sortite in avanti.

Zaro 6. Mette il suo piedone davanti a Russo lanciato a rete e sbroglia una brutta situazione. Puntuale quando la situazione lo richiede.

Mangraviti 6. Asciutto come sempre, prova anche il tiro da fuori ma non è cosa sua. Su di lui il fallo da rigore per una cintura malandrina di Marconi.

Ciervo 6,5. Insieme al gemello il più attivo del cavalluccio. Da una sua discesa sulla destra nasce l’unica situazione pericolosa del primo tempo. Un recupero provvidenziale salva la baracca nella ripresa.

Bisoli 6. Primo tempo senza acuti, nella ripresa prova ad alzare il ritmo, ma sbatte anche lui sulle barricate alzate a centrocampo dai liguri.

Berti 5,5. Su di lui una marcatura d’altri tempi con Franzoni che lo segue ovunque e gli toglie ossigeno. Anche nei pochi spiragli liberi non inventa però un granchè. Nel tabellino anche un paio di tiri da fuori sbilenchi. (dal 42’ st Arrigoni s.v.).

Bastoni 6. Inizia bene, recupera e imposta con intelligenza, poi anche su di lui arriva la franca bollatura di Karic e la luce si spegne (dal 21’ s.t. Francesconi 6. Serve a Blesa un cioccolatino che lo spagnolo butta alle ortiche. Ci mette come sempre l’anima).

Frabotta 5. Sbaglia subito un disimpegno ed è costretto al fallo da giallo. Primo tempo anonimo, qualcosa in più in avvio di ripresa, ma nel complesso di certo non una gran recita (dal 21’ s.t. Celia 6. Vivacizza una fascia fino a quel momento morta).

Shpendi 6,5. Lotta su tutti i palloni e spesso gli avversari sono costretti alle maniere forti per arginarlo. Tarda un attimo la conclusione nell’unica palla buona del primo tempo e Parodi lo stoppa. Glaciale nel rigore e così fanno già due in campionato.

Blesa 5. Si divora un gol a due passi dalla porta. Quando si tratta di lavorare dui sponda con i compagni se la cava anche benino, ma quando è ora di pungere, il nulla (dal 42’ s.t. Olivieri s.v.)

Andrea Baraghini