Ciola Araldi è libera Riaperta la strada della frazione rimasta isolata per 40 giorni

di Ermanno Pasolini

I vigili del fuoco di Forlì Cesena hanno concluso l’intervento a Ciola Arald,i una delle frazioni del comune di Roncofreddo maggiormente colpite dall’alluvione con 4 famiglie e una quindicina di persone isolate. Le squadre dopo 20 giorni di durissimo e lungo lavoro hanno terminato il ripristino della strada lunga diverse centinaia di metri che conduce a case e allevamenti isolati liberandola e creandone una nuova in alcuni punti, rimuovendo pure numerosi alberi caduti. Grande soddisfazione è stata espressa dalle aziende Uccio e Pastorello delle famiglie Cancedda e Mazzone che producono formaggi. Dice Nino Mazzone figlio ed erede del capostipite Uccio, sardi a Roncofreddo dagli anni ‘60: "Ringrazio il Comune, i vigili del fuoco e tutti coloro che ci hanno aiutato in questo periodo duro, svolgendo un ottimo lavoro. Le due strade, via Compagnia e via Rubicone erano completamente crollate, portate via da una frana. Siamo riusciti a salvare quasi tutto il migliaio di capi di bestiame, fra mucche e pecore. A causa dell’isolamento, per oltre un mese abbiamo dovuto buttare via tutto il latte che avevamo munto". Nino Mazzone aveva lanciato 40 giorni fa un appello affinchè venisse aperta con urgenza una strada per evitare la fine delle aziende e la morte di mucche e pecore e continua: "Adesso speriamo che le strade vengano ultimate, per poi affrontare il prossimo inverno con serenità di cui abbiamo tanto bisogno. Abbiamo ripreso a portare via il latte e a produrre formaggio, andando a venderlo nei mercati ambulanti di tutti i comuni della zona con la gente che saputo del nostro dramma ci sostiene acquistandoi i nostri prodotti. Un’altra cosa bella è il ritorno a casa dei nostri genitori che erano stati portati da mia sorella a Cesena. Ma noi non siamo quelli che si piangono addosso. Io sono nato in Romagna e mi sono sempre rimboccato le maniche. Un disastro così non l’avevo mai vista. Noi ci rialzeremo e continueremo come prima".

La sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini e la vicesindaca Daniela Dellachiesa hanno aggiunto: "Anche noi ringraziamo i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per risolvere le situazioni di criticità relative alla viabilità sul nostro territorio. Fin dal primo momento di questa emergenza, abbiamo trovato grande disponibilità, oltre che umanità, da parte dei vigli del fuoco, sia volontari di Savignano, che del comando di Forlì. A Ciola Araldi le condizioni della frana che ostruiva completamente la strada erano inizialmente inaffrontabili poiché, gli stessi geologi ritenevano troppo pericoloso l’intervento da parte degli operatori a causa del fatto che l’importante quantità di acqua presente nel terreno lo rendeva in continuo movimento a ridosso di una scarpata molto ripida. Assieme al Corpo Alpini dell’Esercito e alla Protezione Civile, si era immaginati una strada alternativa. Poi con il Cnr regionale, i vigili del fuoco hanno finalmente potuto eseguire. Il lavoro dei vigili del fuoco sta continuando su tutto il nostro territorio e in queste momento, sono a Monteaguzzo e poi a Oriola. Non ringrazieremo mai abbastanza il Comando di Forlì ed il comandante Tripi per la disponibilità e la vicinanza tenuti nei confronti del nostro territorio e il coordinatore di zona Alessandro Ceccarelli".