Cipresso Pericolante nel Camposanto, Assessora Fabbri Assicura Abbattimento

Da quattro mesi diversi cittadini segnalano al Comune la pericolosità per un cipresso che nella parte nuova del camposanto si è piegato, appoggiandosi al fabbricato che ospita i loculi. La gente ha paura perchè potrebbe crollare a terra. Ieri mattina la situazione è stata presa in carico dall’assessora al verde pubblico Sefora Fabbri che ha detto: "Appena ho ricevuto le fotografie del cipresso, ho girato la segnalazione all’ufficio tecnico comunale competente che mi ha assicurato che nei prossimi giorni verrà effettuato l’abbattimento in quanto, l’apparato delle radici è compromesso".

e.p.